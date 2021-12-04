Хэмилтон: Red Bull со вчера явно нашли что-то важное

По ходу квалификации Гран При Саудовской Аравии оба автомобиля Red Bull были весьма быстры – но в итоге на двух первых позициях итогового протокола оказались гонщики Mercedes. Льюис Хэмилтон, на 0,111 с опередивший своего напарника в борьбе за поул, признал скорость соперников – однако причиной своего успеха считает отнюдь не только ошибку Макса Ферстаппена.

«На пятничных тренировках мы были быстры – но по каким-то причинам сегодня утром и особенно в квалификации недобирали по темпу, – сказал британец в интервью сразу после окончания квалификации. – У нас не все получалось с шинами – и поэтому оказаться на двух первых строчках просто здорово. Я по-настоящему горд и Валттери, и всей нашей командой.

Готовясь к сегодняшнему дню, мы очень усердно работали. И когда изучали эту трассу на симуляторе, и когда подбирали настройки – а совместная работа с Валттери была просто великолепной. Уверен, Валттери – просто лучший напарник, который только возможен в Формуле 1. И мы трудились как единая команда, чтобы найти нужные настройки и раскрыть потенциал автомобиля.

Red Bull сейчас кажется выступающим в своей лиге. Но в день гонки мы обычно выглядим более конкурентоспособными – и вчера мой гоночный темп был вполне хорошим. Но наши соперники явно нашли какое-то решение за этот день – и сейчас они очень быстры. Так что, я предполагаю, завтра нас ждет очень плотная борьба».