Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях Следующая / Хорнер об аварии Макса: Это мог быть лучший круг года
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Хэмилтон: Red Bull со вчера явно нашли что-то важное

Автор:
, главный редактор

По словам лидера Mercedes, темп машин чемпионской команды в субботу оказался заметно ниже ожидаемого

Хэмилтон: Red Bull со вчера явно нашли что-то важное

По ходу квалификации Гран При Саудовской Аравии оба автомобиля Red Bull были весьма быстры – но в итоге на двух первых позициях итогового протокола оказались гонщики Mercedes. Льюис Хэмилтон, на 0,111 с опередивший своего напарника в борьбе за поул, признал скорость соперников – однако причиной своего успеха считает отнюдь не только ошибку Макса Ферстаппена.

«На пятничных тренировках мы были быстры – но по каким-то причинам сегодня утром и особенно в квалификации недобирали по темпу, – сказал британец в интервью сразу после окончания квалификации. – У нас не все получалось с шинами – и поэтому оказаться на двух первых строчках просто здорово. Я по-настоящему горд и Валттери, и всей нашей командой.

Готовясь к сегодняшнему дню, мы очень усердно работали. И когда изучали эту трассу на симуляторе, и когда подбирали настройки – а совместная работа с Валттери была просто великолепной. Уверен, Валттери – просто лучший напарник, который только возможен в Формуле 1. И мы трудились как единая команда, чтобы найти нужные настройки и раскрыть потенциал автомобиля.

Red Bull сейчас кажется выступающим в своей лиге. Но в день гонки мы обычно выглядим более конкурентоспособными – и вчера мой гоночный темп был вполне хорошим. Но наши соперники явно нашли какое-то решение за этот день – и сейчас они очень быстры. Так что, я предполагаю, завтра нас ждет очень плотная борьба».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях
Предыдущая новость

Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях
Следующая новость

Хорнер об аварии Макса: Это мог быть лучший круг года

Хорнер об аварии Макса: Это мог быть лучший круг года
Загрузить комментарии
Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Шварцман закрепился на 2-м месте Ф2 после 2-й гонке в Джидде Джидда
Формула 2

Шварцман закрепился на 2-м месте Ф2 после 2-й гонке в Джидде

Перес пожаловался на потерю баланса в квалификации Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Перес пожаловался на потерю баланса в квалификации

Марко: Макс не мог сбросить – иначе он не был бы Максом Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Марко: Макс не мог сбросить – иначе он не был бы Максом

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтона не стали наказывать за желтые флаги и блокировку Мазепина Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Хэмилтона не стали наказывать за желтые флаги и блокировку Мазепина

Хэмилтон рискует получить штраф из-за желтых флагов Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Хэмилтон рискует получить штраф из-за желтых флагов

«Они как две крайности». Вильнев вновь сравнил Макса и Льюиса Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

«Они как две крайности». Вильнев вновь сравнил Макса и Льюиса

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Хорнер об аварии Макса: Это мог быть лучший круг года Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Хорнер об аварии Макса: Это мог быть лучший круг года

Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях

Что привело к аварии Ферстаппена? Ответ Макса Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Что привело к аварии Ферстаппена? Ответ Макса

Самое важное:

Вольф о субботнем темпе Red Bull: Они сделали ставку на квалификацию
Формула 1 Формула 1

Вольф о субботнем темпе Red Bull: Они сделали ставку на квалификацию

Перес пожаловался на потерю баланса в квалификации
Формула 1 Формула 1

Перес пожаловался на потерю баланса в квалификации

«Я же не за Haas выступаю». Феттеля удивил вопрос интервью
Формула 1 Формула 1

«Я же не за Haas выступаю». Феттеля удивил вопрос интервью

Марко: Макс не мог сбросить – иначе он не был бы Максом
Формула 1 Формула 1

Марко: Макс не мог сбросить – иначе он не был бы Максом

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.