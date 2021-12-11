Хэмилтон: Red Bull осознанно стартуют на мягких шинах

Во второй части квалификации Макс Ферстаппен и Серхио Перес, показав время на шинах Medium, сменили их на мягкую резину. Это типичная тактика, когда команда хочет обеспечить себе возможность улучшить время круга и тем самым гарантировать прохождение в финал квалификации.

Но если результат Серхио Переса на шинах Medium и в самом деле был таким, что он мог не попасть в финал, то время Ферстаппена позволяло ему пройти в Q3 без улучшения. Тем не менее на шинах Soft голландец улучшил, и теперь обязан стартовать на них и в гонке.

Считается, что выгоднее стартовать на Medium, но после заезда главный соперник Ферстаппена Льюис Хэмилтон заявил, что не верит, что в Red Bull ошиблись.

«Они оказались так быстры сегодня! – заявил Хэмилтон в эфире F1 TV. – Мы проделали отличную работу, но в последней попытке просто не могли за ними угнаться. На протяжении всех тренировочных сессий мы чувствовали свою силу, но теперь перед последней гонкой выясняется, что у них очень быстрые машины. У них не все просто с настройками, но когда им удается настроить все правильно – они быстрее нас.

Интересно, что мне представляется, что они осознанно выбрали стратегию со стартом на мягких шинах, чтобы Макс Ферстаппен гарантировано оказался впереди меня в первом повороте.

Но и на длинных отрезках на тренировке они показали, что очень сильны. Если наши расчеты по поводу скорости деградации мягких шин верны, мы можем финишировать на хорошей позиции, и это наш шанс».