Перед пятничными тренировками Гран При Бахрейна команды Формулы 1 получили по четыре комплекта шин Pirelli, которые будут использоваться в 2021 году.

Pirelli озвучила командам давление, которое надо было установить в покрышках перед выездом на трассу, а также выдала достаточно точные предписания по количеству кругов и времени выезда на трассу (к примеру, потребовала от каждого пилота проехать не менее шести полных кругов во второй тренировке). Так что, речь шла скорее об участии в испытательной программе итальянской марки, чем о полноценных тестах. Тем не менее, пятничные тренировки в Бахрейне стали первой возможностью для команд поработать с шинами будущего года и получить о них хотя бы общее представление.

По окончании тренировок журналисты поинтересовались мнением пилотов о новых шинах – и слова Льюиса Хэмилтона мало напоминали комплимент новым разработкам Pirelli.

«Ох, я бы предпочел ничего не говорить! – заявил многократный чемпион мира. – На каждой гонке у нас работает целая команда Pirelli. Мы ее очень уважаем: парни не просто снабжают нас покрышками, но и обеспечивает нашу безопасность. Но, к сожалению, мы вынуждены второй год подряд жить с одними и теми же шинами.

В конце прошлого года они сделали новые шины – но те оказались хуже. Мы продолжили использовать прежнюю резину – и это значит, что у парней было два года на разработку новых покрышек. И что в итоге? Нам привозят шины, которые на три кило тяжелее чем раньше. И на секунду с круга медленнее.

Может быть, болельщикам нет разницы – но мы работаем с разными партнерами и брендами, стараемся все вместе двигаться вперед. Когда же после двух лет разработок оказывается, что мы движемся назад – я не понимаю, что происходит. Ощущения не самые хорошие. И раз уж нынешние шины – лучшее, что может создать Pirelli, давайте и дальше на них ездить».

Ландо Норрис, которому журналисты задали тот же самый вопрос, высказался менее радикально: «Разница не слишком велика. Нет какого-то дикого контраста, это в целом одна и та же машина. Но с новой версией все же немного сложнее обращаться, чем с нынешней».

Хэмилтон тем временем затронул и тему рядовой работы с шинами по ходу уик-энда: «Мы сейчас возвращаемся к привычной ситуации. Совсем недавно, на Гран При Турции, прогрев шин был проблемой и на разгонном круге надо было работать по максимуму, чтобы довести резину до нужной температуры. Сейчас же, наоборот, покрышки быстро перегреваются. И на разгонном круге мы стараемся ехать не слишком быстро, чтобы не довести покрышки до оптимальной температуры раньше времени».