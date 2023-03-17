Хэмилтон расстался с тренером Анджелой Каллен

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Анджела Каллен хорошо известна поклонникам Ф1 – невысокую светловолосую барышню почти всегда можно было увидеть рядом с Льюисом Хэмилтоном, когда он не находится за рулем гоночной машины.

Уроженка Новой Зеландии помогала гонщику в вопросах питания и физической подготовки с 2016 года, мы подробно рассказывали ее историю в отдельном материале.

Однако в пятницу семикратный чемпион мира сообщил в социальных сетях, что больше не будет работать с Анджелой.

«Она семь лет была рядом со мной, добиваясь, чтобы я стал лучше, – отметил Хэмилтон. – Благодаря ей я стал сильнее как атлет и лучше как человек. Надеюсь, сегодня вы вместе со мной пожелаете ей всего наилучшего, так как она делает новые шаги на пути к своей мечте.

Спасибо за все, Эндж, я очень хочу увидеть, что принесет тебе будущее».

Анджела Каллен, тренер по физподготовке Льюиса Хэмилтона Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Каллен также поблагодарила гонщика. «Прошло ровно семь лет с того дня, как я впервые попала в паддок на Гран При Австралии, – написала тренер. – Сегодня я рада сообщить, что покидаю его и начинаю новое приключение.

Я очень рада и благодарна, что получила возможность пройти этот путь в Ф1, и знаю, что моя история продолжится. Спасибо команде [Mercedes], которая была для меня семьей все эти семь лет.

И Льюису – ты просто лучший. Было огромной честью и удовольствием находиться рядом с тобой, я очень горжусь тобой и всеми твоими достижениями.

Спасибо за поддержку и веру в меня, за демонстрацию того безграничного потенциала, который заключен в каждом из нас. Я буду с интересом следить за твоей следующей главой. Для тебя нет ничего невозможного».

Анджела не рассказала, чем именно займется дальше. Также пока неизвестно, будет ли кто-то выполнять функции тренера Льюиса.