Хэмилтон расстался с тренером Анджелой Каллен
По ходу уик-энда в Джидде Льюис рассказал, что после многих лет разорвал сотрудничество со своей персональной помощницей по физподготовке
Анджела Каллен хорошо известна поклонникам Ф1 – невысокую светловолосую барышню почти всегда можно было увидеть рядом с Льюисом Хэмилтоном, когда он не находится за рулем гоночной машины.
Уроженка Новой Зеландии помогала гонщику в вопросах питания и физической подготовки с 2016 года, мы подробно рассказывали ее историю в отдельном материале.
Однако в пятницу семикратный чемпион мира сообщил в социальных сетях, что больше не будет работать с Анджелой.
«Она семь лет была рядом со мной, добиваясь, чтобы я стал лучше, – отметил Хэмилтон. – Благодаря ей я стал сильнее как атлет и лучше как человек. Надеюсь, сегодня вы вместе со мной пожелаете ей всего наилучшего, так как она делает новые шаги на пути к своей мечте.
Спасибо за все, Эндж, я очень хочу увидеть, что принесет тебе будущее».
Анджела Каллен, тренер по физподготовке Льюиса Хэмилтона
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Каллен также поблагодарила гонщика. «Прошло ровно семь лет с того дня, как я впервые попала в паддок на Гран При Австралии, – написала тренер. – Сегодня я рада сообщить, что покидаю его и начинаю новое приключение.
Я очень рада и благодарна, что получила возможность пройти этот путь в Ф1, и знаю, что моя история продолжится. Спасибо команде [Mercedes], которая была для меня семьей все эти семь лет.
И Льюису – ты просто лучший. Было огромной честью и удовольствием находиться рядом с тобой, я очень горжусь тобой и всеми твоими достижениями.
Спасибо за поддержку и веру в меня, за демонстрацию того безграничного потенциала, который заключен в каждом из нас. Я буду с интересом следить за твоей следующей главой. Для тебя нет ничего невозможного».
Анджела не рассказала, чем именно займется дальше. Также пока неизвестно, будет ли кто-то выполнять функции тренера Льюиса.
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