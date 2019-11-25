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Формула 1 / Новость

Хэмилтон рассказал о влиянии Коэльо на его гоночную карьеру

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Хэмилтон рассказал о влиянии Коэльо на его гоночную карьеру
Автор:
, Редактор
25 нояб. 2019 г., 14:13

По словам шестикратного чемпиона мира, любимая книга сильно повлияла на его отношение к жизни и к тому, как он ведет себя в Формуле 1.

Льюис Хэмилтон выиграл в этом году свой шестой чемпионский титул, вплотную приблизившись к рекорду Михаэля Шумахера. При этом сам гонщик Mercedes признался, что считает важным не позволить работе захватить всю свою жизнь.

По словам Хэмилтона, такой философии его научил бестселлер «Алхимик» Пауло Коэльо.

«Есть пилоты и спортсмены, которые постоянно тренируются. Они слишком сфокусированы на своем деле, – цитирует Хэмилтона британский таблойд The Mirror. – Но я читал книгу "Алхимик", и там есть такая сцена.

Пацан приходит к королю и тот ему говорит: "У меня сейчас нет на тебя времени, так что возьми эту ложку с маслом и иди обойди мой дом. Потом возвращайся, но не пролей не капли масла".

И вот пацан уходит сосредоточенный на этой ложке, а когда возвращается, король у него спрашивает: "Ну, как тебе моя коллекция прекрасных скульптур и картин?" Но пацан не может ответить, так как он смотрел только на масло, а не по сторонам.

Эта история меня многому научила. Если фокусироваться только на своей карьере, на работе, ты пропустишь все остальное и вся жизнь может пройти мимо».

Ранее Хэмилтон не раз называл «Алхимика» своей любимой книгой, и признавался, что часто ее перечитывает.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Сергей Иванов

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