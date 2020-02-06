Хэмилтон рассказал о примирении с отцом
Пилот Mercedes объяснил трудности в семейных отношениях.
Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон известен напряженными отношениями со своим отцом Энтони Хэмилтоном. Отец какое-то время был менеджером чемпиона и вел его дела, но потом в результате конфликта Льюис отстранил его от бизнеса. Этой зимой Хэмилтону-младшему удалось наладить с отцом отношения.
«Мы с ним прошли не легкий путь, – написал Льюис в инстаграме. – В какое-то время мы потеряли связь отца и сына, и оба долго хотели ее вернуть. Последнюю пару лет мы становились ближе, и этой зимой я пригласил его провести время со мной, только вдвоем. Мы не делали такого прежде, и возможность хорошо провести с ним время сделала меня счастливым.
Семья – самая важная вещь в жизни. Ее нельзя выбрать, но можно поладить с ней, несмотря на разницу между вами. Это те люди, что будут рядом, когда ты останешься ни с чем».
Хэмилтон отметил, что на его отношениях с отцом плохо сказалась жажда успеха.
«Он много работал, чтобы дать нашей семье шанс, и благодаря нему я добился того, чего добился, – написал гонщик. – Стремление к успеху давило на нас всех, мы так стремились к нему, что упустили из виду самое главное – наши отношения».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Хэмилтон рассказал о примирении с отцом
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