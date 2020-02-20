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Формула 1 / Новость

Хэмилтон рассказал о 10-часовых переговорах с Вольфом о контракте

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Хэмилтон рассказал о 10-часовых переговорах с Вольфом о контракте
Автор:
20 февр. 2020 г., 14:44

Действующий чемпион Формулы 1 раскрыл, как проходили последние переговоры о контракте с Mercedes AMG. Хэмилтон признался, что 10 часов спорил о деталях соглашения с руководителем команды Тото Вольфом

«В последний раз, когда мы с Тото обсуждали условия контракта, мы сели на диван и говорили 8 или 10 часов, – рассказал шестикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон о том, как проходят его переговоры с Mercedes AMG. – Тото все предлагал и предлагал определенные вещи, а я все отказывался и отказывался. И когда мы, наконец, обсудили все, появились плохие парни – юристы».

По словам Хэмилтона, несмотря на столь напряженные переговоры у него не возникло никаких разногласий с Тото Вольфом по ходу совместной работы. «Мы разделяем одни и те же ценности, у нас общие цели и колоссальное уважение друг к другу, – объяснил Льюис. – Каждый из нас понимает сложности другого. Я осознаю, сколько сил, времени и денег команда тратит на подготовку машины, а команда понимает, что у гонщика может быть собственная жизнь за пределами боксов».

 

Как раз возможность вести собственную жизнь, не оглядываясь на корпоративные стандарты, оказалась тем фактором, что надолго удержала Хэмилтона в команде. «Люди говорят о свободе так, словно это плохо. Но ведь на деле все наоборот, – заметил действующий чемпион мира. – Mercedes позволила мне быть тем, кто я есть. Команда не стала заставлять меня говорить определенные вещи или одеваться определенным образом, как это часто происходит в других компаниях. И я ценю это».

«На протяжении последних лет многие ставили под сомнение то, чем я занимался, – добавил Хэмилтон. – И в то же время все видели, каких результатов я достиг. Так что я продолжу всем показывать. Что оставаясь собой, можно многого добиться».

 

 

 

 

Будет ли новый контракт?

Действующее соглашение Льюиса Хэмилтона с Mercedes AMG рассчитано до конца 2020 года. Руководитель команды Тото Вольф уже объявил, что немецкий концерн готов остаться в Формуле 1 в ближайшие годы. Шестикратный чемпион мира рассказал, что пока не начал переговоры о новом контракте, но будет готов сделать это после начала сезона.

«Не вижу смысла спешить, – заметил Хэмилтон. – Сейчас главная задача Тото и всей команды – подготовиться к началу чемпионата. А через пару месяцев мы сможем обсудить новый контракт. Команда всегда очень, очень четко доносила до меня все свои планы на будущее, так что нас не волнует, что что говорит [извне Mercedes]. Да и вообще, сейчас на первый план вышли мелкие детали [условий контракта]. Мне очень повезло с командой».

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Гонщик особо обратил внимание, что рассматривает потенциальный контракт с Mercedes AMG как часть личного плана на ближайшие 5 или 10 лет: «Прямо сейчас я хочу сформулировать для себя, чем буду заниматься через 5 и через 10 лет. И как мои нынешние решения повлияют на долгосрочное будущее. Для того, чтобы продолжать заниматься тем, что мне нравится, после того, как я повешу шлем на гвоздь, мне нужно создать для этого условия сейчас. И вот эти условия и станут предметом обсуждения [с Тото Вольфом]».

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Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Адам Купер

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