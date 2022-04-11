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Формула 1 / Гран При Австралии Новость

Хэмилтон рассказал, когда Mercedes нагонит Ferrari и Red Bull

По словам семикратного чемпиона мира, чтобы догнать лидеров нынешнего сезона Ф1, его команде потребуется немало времени

Кемаль Шенгюл
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Хэмилтон рассказал, когда Mercedes нагонит Ferrari и Red Bull
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Этап в Австралии позволил Mercedes повторить результат Гран При Бахрейна – гонщики финишировали на третьей и четвертой позициях, разве что Джордж Расселл на этот раз опередил Льюиса Хэмилтона.  

И хотя отставание от Ferrari и Red Bull составляло в Альберт-парке от пяти десятых до целой секунды на круге, действующие чемпионы вновь смогли извлечь выгоду из надежности своих машин и проблем соперников: Макса Ферстаппена подвела техника, а Карлос Сайнс улетел с трассы.  

«Это отличный результат для нас, – признался журналистам Хэмилтон, который с 2014 года неизменно стартовал в Мельбурне с поула, а на этот раз был на решетке пятым. – Уик-энд вышел очень непростым, если говорить о работе с машиной. Потому важно отметить серьезный прогресс по ходу этапа. 

Мы не ожидали закончить гонку на третьей и четвертой позициях. Я видел, как Джордж бьется с [Серхио] Пересом, мне очень хотелось быть рядом в тот момент. Но мы все равно заработали немало очков и продолжаем работу. На сегодня это был максимально возможный результат». 

Оценивая, как события могут развиваться дальше, Льюис добавил: «Я предпочитаю сохранять оптимизм, ведь впереди еще 20 гонок. 

Если реально смотреть на вещи, то в нашем спорте топ-команды ведут доработки в одном и том же темпе. Не знаю, правда, сохранится ли такая картина с новыми машинами. 

Я очень надеюсь, что мы уже скоро сможем вернуться в борьбу. Но на каждый шаг, который мы делаем, Red Bull наверняка будет отвечать своим шагом. Так что догонять будет непросто. 

Сейчас отставание очень велико, так что нас еще ждет серьезная работа».

Гонщик продолжил: «Есть области, где можно добиться значительных улучшений, и этим нам надо заняться в первую очередь. Мы прекрасно понимаем, что принесли три первые гонки, но всегда нужны поводы для оптимизма. Нам важно сохранять силы и энергию. К следующей гонке я намерен всерьез поработать на симуляторе». 

Заработав очки во всех трех прошедших Гран При, Хэмилтон занимает в чемпионате пятое место, на три очка опережая Макса Ферстаппена.

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