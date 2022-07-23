Хэмилтон рассказал, как упустил верные настройки

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Квалификацию в Ле-Кастелле семикратный чемпион мира закончил четвертым – это повторение лучшего результата в сезоне и команды Mercedes. Перед стартом Гран При звучали предположения, что на этот раз Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл смогут навязать борьбу соперникам из Red Bull и Ferrari, но уже в пятницу стало ясно, что это не так.

Отставание Хэмилтона от времени поула Шарля Леклера составило почти целую секунду. Как признался гонщик, отчасти в этом есть и его вина.

«Дело в том, что в сегодняшней тренировке я ездил с большим [задним] крылом, чтобы понять, приносит ли оно пользу, – объяснил Льюис на медиа-сессии. – Но с ним машина оказалась такой медленной на прямых, что пришлось отбросить эту мысль.

Дело в том, что я вообще продолжаю много экспериментировать. Джордж с самой первой тренировки ездит с одной и той же конфигурацией, едва ли вообще хоть что-то меняя. А я люблю попробовать всякое разное. В самом начале уик-энда мне поставили самое маленькое крыло, затем – самое большое. Из-за всего этого я упустил верные настройки. Хорошо еще, что получилось удачно проехать в квалификации».

Говоря о своем выступлении, Хэмилтон добавил: «В целом, впечатления хорошие. Я доволен своим кругом, он получился классным. Я проиграл всего секунду. По какой-то причине в этот уик-энд мы гораздо дальше [от лидеров], а вот позади нас борьба невероятно плотная. А две топ-команды в этот раз в своей лиге».

Во Франции Льюис уступал машину запасному пилоту Mercedes Нику де Врису – правила требуют, чтобы раз в год это сделал каждый участник чемпионата. Это, по словам британца, тоже сказалось на его работе.

«Я оказался в догоняющих, – пояснил он. – Но доволен тем прогрессом, которого мы добились. Правда, к субботе не удалось серьезно продвинуться вперед, но в квалификации я все исправил».

Говоря о том, что возможно в воскресенье, Льюис признал, что особенных надежд не испытывает.

«Честно говоря, мы ехали сюда с мыслями, что будем проигрывать всего три десятых с круга, – объяснил победитель двух гонок в Ле-Кастелле. – А мы отстаем на секунду. Я-то рассчитывал, что к Будапешту мы будем совсем рядом. А теперь ясно, что придется еще подождать. Но если говорить о победе – ничего невозможного нет».

Дополнительная информация: Люк Смит