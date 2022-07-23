Хэмилтон рассказал, как упустил верные настройки
По ходу французского уик-энда Льюис так много экспериментировал, что в итоге не остался без оптимальных регулировок
Квалификацию в Ле-Кастелле семикратный чемпион мира закончил четвертым – это повторение лучшего результата в сезоне и команды Mercedes. Перед стартом Гран При звучали предположения, что на этот раз Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл смогут навязать борьбу соперникам из Red Bull и Ferrari, но уже в пятницу стало ясно, что это не так.
Отставание Хэмилтона от времени поула Шарля Леклера составило почти целую секунду. Как признался гонщик, отчасти в этом есть и его вина.
«Дело в том, что в сегодняшней тренировке я ездил с большим [задним] крылом, чтобы понять, приносит ли оно пользу, – объяснил Льюис на медиа-сессии. – Но с ним машина оказалась такой медленной на прямых, что пришлось отбросить эту мысль.
Дело в том, что я вообще продолжаю много экспериментировать. Джордж с самой первой тренировки ездит с одной и той же конфигурацией, едва ли вообще хоть что-то меняя. А я люблю попробовать всякое разное. В самом начале уик-энда мне поставили самое маленькое крыло, затем – самое большое. Из-за всего этого я упустил верные настройки. Хорошо еще, что получилось удачно проехать в квалификации».
Говоря о своем выступлении, Хэмилтон добавил: «В целом, впечатления хорошие. Я доволен своим кругом, он получился классным. Я проиграл всего секунду. По какой-то причине в этот уик-энд мы гораздо дальше [от лидеров], а вот позади нас борьба невероятно плотная. А две топ-команды в этот раз в своей лиге».
Во Франции Льюис уступал машину запасному пилоту Mercedes Нику де Врису – правила требуют, чтобы раз в год это сделал каждый участник чемпионата. Это, по словам британца, тоже сказалось на его работе.
«Я оказался в догоняющих, – пояснил он. – Но доволен тем прогрессом, которого мы добились. Правда, к субботе не удалось серьезно продвинуться вперед, но в квалификации я все исправил».
Говоря о том, что возможно в воскресенье, Льюис признал, что особенных надежд не испытывает.
«Честно говоря, мы ехали сюда с мыслями, что будем проигрывать всего три десятых с круга, – объяснил победитель двух гонок в Ле-Кастелле. – А мы отстаем на секунду. Я-то рассчитывал, что к Будапешту мы будем совсем рядом. А теперь ясно, что придется еще подождать. Но если говорить о победе – ничего невозможного нет».
Дополнительная информация: Люк Смит
Сайнс пошутил о завтрашней победе Леклера: Только я мог ему помешать
Что позволит Ферстаппену переиграть Ferrari в гонке? Макс ответил
Самое важное:
Сайнс отказался осуждать Ferrari за решение провести второй пит-стоп
Пилот получил указание ехать в боксы, когда незадолго до финиша занимал третье место…
Перес назвал ошибочный сигнал о VSC причиной поражения от Расселла
Гонщик Red Bull Racing упустил третье место в Гран При Франции всего за пару кругов до финиша. Как объяснил он сам, эта история сложнее, чем могло показаться
Хэмилтон провел Гран При Франции без питьевой воды
Пилот Mercedes добился лучшего в сезоне второго места в жарком Ле-Кастелле, не имея возможности по ходу дистанции утолять жажду
Росберг: Ferrari пора кого-то уволить, и речь не о пилотах
Бывший чемпион Формулы 1 не поверил в ошибку Шарля Леклера и разнес тактику в отношении Карлоса Сайнса