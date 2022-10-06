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Формула 1 / Гран При Японии Новости

Хэмилтон рассказал, как Mercedes не хватало денег в 2021 году

По словам гонщика, команда не могла позволить себе обновлять машину с Гран При Великобритании

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Хэмилтон рассказал, как Mercedes не хватало денег в 2021 году
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Главной темой в Формуле 1 в последние дни стали подозрения в адрес Red Bull касательно возможного превышения бюджета в 2021 году. И Льюис Хэмилтон, который в прошлом сезоне проиграл титул Максу Ферстаппену, тут же связал свое поражение именно с тем, что у его команды не было денег для обновлений болида, что могло бы решить судьбу титула.

Правда, прямо обвинять соперников Хэмилтон не стал.

«Как гонщик, я всегда требую от команды обновлений, – сказал Хэмилтон, прибыв на Гран При в Японию. – В прошлом году последние обновления я получил в Сильверстоуне, и это позволило придавить три десятых секунды с круга. Это обошлось нам менее чем в миллион долларов, но, возможно, с учетом производства деталей эта сумма к концу сезона могла превысить и миллион.

После этого нам были нужны новые обновления, но мы не могли себе их позволить, а в Red Bull продолжали совершенствовать свою машину. И я понимал, что так они обыграют нас в чемпионате.

Если бы у нас нашлось всего полмиллиона в рамках бюджета, чемпионат сложился бы иначе. Например, мне бы сделали новое днище. Но мы играли по правилам, и я благодарен команде за это.

Что касается обвинений в адрес другой команды, то я не знаю деталей, в прессе звучали самые разные цифры. Мне хочется верить, что публикация отчета была отложена для того, чтобы все еще раз перепроверить. Я верю Федерации и Мохаммеду бин Сулайему и полагаю, что они во всем разберутся.

Для спорта будет очень плохо, если нарушение простят. Но, как и вы, я не знаю, был ли превышен бюджет, так что подожду официальных результатов».

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