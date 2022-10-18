Хэмилтон рассказал, как изменил Формулу 1. Но немного погорячился
Британец объяснил, что одну из его придумок стоило бы запатентовать, так как ее стали использовать все. Однако у этой истории нашелся один нюанс
Накануне Гран При США Льюис Хэмилтон, который чаще всех в Ф1 выигрывал этот этап и традиционно популярен у американских болельщиков, стал гостем телеканала CNA Luxury. В беседе, которая проходила в режиме онлайн, гонщик Mercedes среди прочих тем затронул вопрос о важности эргономики в кокпите для достижения результата.
Он сказал: «Мало кто знает, но именно я придумал современный дизайн рулей [для машин Ф1]. Это произошло еще в то время, когда я выступал за McLaren.
А потом, перейдя в Mercedes, попросил сделать то же самое. После этого нашу идею переняли все остальные команды.
Прежде рули были круглыми. Теперь же вы видите плоский верх, а ручки расположены почти вертикально и не соединяются снизу.
Мне бы стоило получить авторские права на эту идею. Это то, чем я по-настоящему горжусь. Мне вообще очень нравится работать над эргономикой машины.
Также я сам спроектировал себе сиденье, и после этого оно остается почти неизменным уже десяток лет. Еще мы с инженерами иначе расположили педали.
Мне очень по душе заниматься всем этим, так как тут я могу проявить свою креативность».
Правда, при внимательном изучении оказалось, что еще задолго до Льюиса – в конце XX века – Формула 1 уже ушла от круглых рулей. На иллюстрации ниже вы можете видеть «штурвал» Мики Хаккинена, который финн использовал в чемпионском сезоне 1999 года.
Руль McLaren MP4-14 1999 года (Мика Хаккинен)
Фото: Джорджо Пиола
Правда, чуть позже, когда руль превратился в мощный компьютер с собственным дисплеем, его размеры вновь увеличились, потому на время форма действительно стала близкой к кругу. Скажем, у Ferrari до 2007 года (когда Льюис дебютировал в Ф1) существовала нижняя перемычка (на иллюстрации ниже). Но уже со следующего сезона от нее отказались.
Руль Ferrari F2007 (658)
Фото: Джорджо Пиола
Уйти вовремя
Разумеется, Хэмилтона спросили и о том, как долго он планирует выступать в Ф1. Сейчас гонщику 37 лет, и его нынешний контракт с Mercedes действует до конца 2023 года.
«Я обсуждал этот вопрос со многими выдающимися спортсменами, – признался британец. – И с теми, кто был близок к завершению карьеры, и с уже прекратившими выступления. И многие признавались, что ушли слишком рано или слишком поздно.
Принято говорить, что атлет сам понимает, когда пришло время уходить. Но у гонщиков всегда нет времени поразмыслить о таких вещах, так как из-за невероятной целеустремленности они могут думать только о том, как показать свой максимум.
Потому завершение карьеры получается резким, словно весь мир вокруг тебя просто останавливается. И я заранее стараюсь сделать так, чтобы в какой-то момент этот переход оказался для меня более простым».
Сезон 2022 года может стать для Льюиса первым в карьере без побед в Гран При. До того он оставался единственным гонщиком в истории, кто выигрывал хоть раз в каждом чемпионате, где принимал участие.
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