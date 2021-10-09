Хэмилтон рассказал, где планирует обгонять в Турции

Льюис Хэмилтон стал быстрейшим в квалификации Гран При Турции. В финальном сегменте он одним из первых показал лучшее время, которое никто из соперников не смог перебить.

Однако из-за замены двигателя внутреннего сгорания в силовой установке Хэмилтона, он теряет десять позиций и начнет гонку только 11-м. А поскольку пилот Mercedes прошел в финал квалификации, на него все равно действует правило, по которому он обязан стартовать на тех шинах, на которых выступал во втором сегменте: в его случае это резина Medium.

Сразу после квалификации Хэмилтон заявил, что по его ощущениям обгонять в Турции достаточно сложно, но шанс прорваться все же есть.

«Не думаю, что обгонять завтра будет просто, тем более, что я стартую на тех же шинах Medium, что и гонщики впереди – сказал Хэмилтон. – Однако не скажу, что это невозможно, так что зрителей ждет интересная гонка. Здесь есть длинная задняя прямая, на которой я попробую что-то сделать.

В прошлом году мы видели, как Макс Ферстаппен откатился здесь на несколько позиций и потом пытался прорваться. Теперь мы с ним поменялись местами».