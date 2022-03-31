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Хэмилтон рассказал фанатам о душевных страданиях

Пилот Mercedes призвал поклонников не усиливать стресс дополнительными переживаниями

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Хэмилтон рассказал фанатам о душевных страданиях
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Льюис Хэмилтон, который зимой исчез из соцсетей и до начала предсезонных тестов не делал никаких новых постов, поделился в своем инстаграме новыми мыслями. На сей раз он посветил свой пост борьбе с душевными переживаниями, не уточнив, правда, о каком именно периоде своей жизни он говорит.

«Этот год начался очень тяжело, учитывая все, что происходит вокруг, – написал Хэмилтон. – Я переживал множество душевных и эмоциональных страданий в течение длинного периода времени, причины которых никуда не уходили. Но я понимал, что нужно продолжать сражаться, еще очень многого можно и нужно добиться.

Я пишу это лишь для того, чтобы сказать вам – это нормально, чувствовать себя сейчас так, как чувствуете вы. И вы не одиноки в своих чувствах, нужно просто пройти через это».

В прошлом Хэмилтон не раз писал и говорил о том, что в начале своей гоночной карьеры он сталкивался с проявлениями расизма в свой адрес. Кроме того, зимой он мог переживать из-за решения дирекции финальной гонки прошлого года в Абу-Даби, стоившей ему титула, а прямо сейчас главной его проблемой в Формуле 1 является скорость болида, из-за чего в Саудовской Аравии в прошлый уик-энд он впервые с 2009 года по чистой скорости не вышел даже во второй сегмент квалификации, а в гонке с трудом финишировал десятым, позади болида Haas Кевина Магнуссена.

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