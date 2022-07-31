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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Хэмилтон рассказал, что помешало ему выиграть в Венгрии

По словам семикратного чемпиона, впервые в сезоне у него был реальный шанс на победу, но не хватило удачи

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Хэмилтон рассказал, что помешало ему выиграть в Венгрии
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Льюис Хэмилтон стал вторым в Гран При Венгрии и это при том, что пилоты команд Red Bull и Ferrari финишировали в полном составе. Он очень стабильно начал гонку, затем воспользовался ошибками соперников, а под конец вовремя получил мягкие шины и даже оставил за собой лучшее время круга.

«Честно сказать, я не знаю, откуда взялась скорость, – признался после финиша Хэмилтон. – В начале гонки я не был быстрым, не мог догнать лидеров. Но потихоньку баланс машины менялся в лучшую сторону. Я посоветовался с командой, и мне сказали жать на полную. Для нас очень важно второй раз подряд занять два места на подиуме. Жаль, что Джорджу Расселлу повезло меньше.

Остальные команды продолжают лидировать по скорости, но мы определенно прибавили. Надеюсь, эта тенденция сохранится и во второй половине сезона.

Скорее всего, то, что гонка проходила при относительно прохладной погоде каким-то образом сыграло в нашу пользу, хотя я и не знаю точно, как именно это работает. Я надеялся на то, что пойдет дождь и я получу шанс побороться с Максом Ферстаппеном, но этого не произошло. Возможно, если бы не проблемы с DRS в квалификации и возможность стартовать с лучшей позиции, я мог бы выиграть. Но и финишировать в двух секундах позади Макса для меня отличный результат.

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