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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Хэмилтон: Расселл сразу же захочет меня побить

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Льюис ждет от нового напарника прыти и намерен ему помочь

Хэмилтон: Расселл сразу же захочет меня побить

В следующем году Джордж Расселл станет напарником Льюиса Хэмилтона по Mercedes. Пока между пилотами теплые отношения, но семикратный чемпион мира уверен, что в новой команде Расселл будет стремиться сразу же показать себя на фоне опытного партнера.

В качестве примера Хэмилтон привел самого себя, когда в дебютный год в Ф1 он оказался напарником Фернандо Aлонсо по McLaren.

«Джордж уважительный парень и сейчас между нами отличный баланс, но он захочет показать себя и победить, – сказал Хэмилтон ВВС. – Я помню 2007 год, когда я бился с Aлонсо. Конечно, я с первой гонки хотел его побить. Я ожидаю от Джорджа того же самого, иначе он не победитель».

При этом сам Хэмилтон обещает помогать Расселлу, хотя и не намерен ему уступать:

«У меня подход другой. Я хочу, чтобы он преуспел. Будет момент, когда я покину спорт, и я хочу, чтобы он стал следующим британским чемпионом.

Так что пока мы соревнуемся, я буду стремиться к победе на трассе. Но надеюсь, смогу положительно повлиять на его обустройство в команде, будь то работа с инженерами, с данными или езда по трассе».

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