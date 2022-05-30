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К моменту, когда над стартовой прямой в Монте-Карло уже должны были погаснуть стартовые светофоры, асфальт трассы оставался сухим – однако начало борьбы отложили сначала на девять, а затем и еще на семь минут. Судьи FIA мотивировали это тем, что на княжество надвигается дождевой фронт, и если бы пилоты начали борьбу на сликах, это могло бы привести к опасной ситуации.

В итоге команды заменили резину на дождевую, гонщики отправились на трассу за автомобилем безопасности, однако после двух кругов пелотон вновь остановили из-за усиления ливня. Новый старт удалось дать только через 45 минут.

Льюис Хэмилтон не согласился с таким подходом. После финиша на восьмом месте британский гонщик Mercedes отметил: «Мы вполне могли гоняться в тех условиях, какие были в момент начала дождя».

Он добавил: «Мы – пилоты Формулы 1. И такая причина [задержки старта] нас не устраивает. Именно поэтому я призывал начать гонку. Мы обязательно обсудим эту ситуацию на следующем брифинге. Как по мне, мы должны были гоняться».

При этом остановку гонки в тот момент, когда интенсивность осадков выросла, Льюис назвал правильным шагом.

«Когда дождь стал по-настоящему сильным, гонку и впрямь стоило остановить, – объяснил он. – Это было правильно, так как воды стало слишком много».