Хэмилтон раскритиковал Испанию за традиции

Шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон продолжает делать высказывания на общественно-политические темы при помощи социальных сетей. На этот раз пилот Mercedes прошелся по традиции испанской корриды. Недовольство британца вызвало жестокое обращение с быками и их убийства.

«Испания, это отвратительно», – написал Хэмилтон в инстаграме, опубликовав фото убитого быка.

Позднее гонщик призвал своих подписчиков поддержать петицию организации PETA за запрет школ, в которых учат боям с быками.

«Дети в Испании начинают учиться мучить и убивать быков с 14 лет (минимальный возраст поступления в школу боев с быками). Мы просим министерство образования немедленно закрыть эти школы», – написал Хэмилтон.