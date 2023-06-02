Хэмилтон: Пятница была сложной, квалификация будет еще сложнее

Льюис Хэмилтон делит первую строчку в исторической летописи рекордов по количеству побед на Гран При Испании – у них с Михаэлем Шумахером по шесть выигранных гонок.

Однако гонщик Mercedes честно признался, что улучшить эту статистику в предстоящее воскресенье ему будет непросто. В обеих тренировках гонщик даже не пробился в первую десятку.

«Все вроде бы нормально, мы атакуем изо всех сил. В тренировках получилось разобраться с шинами, машина едет вполне неплохо, – признался британец в интервью Sky Sports. – Однако день все равно вышел сложным.

Если говорить о темпе, у меня просто не получалось заехать в первую десятку. Надеюсь, до завтра получится что-то сделать.

Пока все выглядит так, что пятая и десятая позиции совсем рядом по времени. Кажется, всем вокруг удалось заметно прибавить по скорости.

Посмотрите, как здорово выглядят [Эстебан] Окон и Alpine. А Aston Martin вообще наступает на пятки Red Bull, это очень впечатляет. Так что приходится признать – завтра нам точно не будет просто.

Мы продолжим работу над тем, как выжать из машины максимум на одном быстром круге».

Гонщик добавил, что темп Mercedes F1 W14 на длинной дистанции при этом «выглядит не так ужасно».

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, в гравии Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Джордж Расселл показал десятую скорость с утра и восьмую после обеда. Возможно, по этой причине его отзывы были чуть более позитивными.

«Хорошо известно, что нас сложно назвать спецами по пятнице, – объяснил британец, который год назад финишировал в Барселоне третьим. – Обычно нам удается сделать хороший шаг вперед к субботе и воскресенью. И на этом этапе такое будет очень важно.

Но пока мы там, где есть. У многих команд в этот раз есть обновления, так что мы не ожидаем, что сможем радикально прибавить.

Надо лишь извлечь максимум пользы из наших данных и продолжать движение вперед».

Он согласился с Хэмилтоном: «Alpine смотрится очень сильно. Думаю, соперничество между нами, Ferrari и Alpine будет очень упорным. А еще Нико [Хюлькенберг] проехал очень здорово. Даже не знаю, как ему это удалось.

Но мы уже видели сто-то такое в Майами. Там Кевин [Магнуссен, другой пилот Haas] опередил нас в квалификации, но гонка расставила все по местам.

Не думаю что завтра мы покажем что-то невероятное. Но воскресенья обычно получаются у нас лучше, чем субботы. На это мы и настраиваемся».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл и Филип Клерен