Хэмилтон провел Гран При Франции без питьевой воды

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Авария Шарля Леклера позволила Льюису Хэмилтону завершить Гран При Франции на втором месте, всего в десяти секундах за Максом Ферстаппеном. Для самого британца и его команды Mercedes такое выступление стало самым сильным со старта нынешнего сезона.

Однако на кадрах трансляции было видно, что в комнате для призеров перед награждением Хэмилтон вынужден был воспользоваться кислородным ингалятором. Как рассказал сам гонщик, он потерял много сил из-за того, что в особенно жаркий день не имел возможности по ходу гонки пить жидкость из специально бутылки, встроенной в кокпит.

«Погода была невероятной, но она же доставила дополнительные сложности, – объяснил пилот. – Гонка оказалась сложной по той причине, что у меня не работал механизм подачи воды.

Но результат стал замечательным, учитывая, как много мы проигрывали по ходу всего уик-энда.

Во-первых, наша команда показала отличную надежность, с чем я ее искренне поздравляю, а во-вторых, Джордж [Расселл, ставший третьим] тоже здорово справился с работой».

Льюис добавил: «Я еще не взвешивался, но думаю, что потерял около трех килограммов. Это немало. Теперь надо хорошенько отдохнуть и утолить жажду».

Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Через неделю Формула 1 проведет этап в Венгрии. Говоря о своих ожиданиях от этапа, который он прежде выигрывал восемь раз, Льюис отметил: «Там сложно будет одолеть Ferrari и Red Bull, у них по-прежнему преимущество в скорости.

Надеюсь, мы получим очередные обновления, которые позволят сделать шаг вперед и сократить отставание. Как вы видите, в гонках мы уступаем не так много – хочется верить, что сможем еще более приблизиться».