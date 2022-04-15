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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Хэмилтон провел гонку в Австралии с лишним весом. И вот почему

На машину британца поставили дополнительные датчики, поскольку без них коллектив не смог бы собрать нужную информацию

Автор:
, редактор
Соавтор:
Люк Смит
, редактор Ф1
Хэмилтон провел гонку в Австралии с лишним весом. И вот почему
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Во время гонки Формулы 1 в Австралии Mercedes решила оставить на машине Хэмилтона специальные датчики, которые обычно снимают перед квалификацией и воскресным заездом, поскольку иначе они добавляют дополнительный вес. Учитывая, что многие коллективы сильно превышают минимальной лимит по массе автомобиля, даже такие дополнительные граммы могут оказать влияние на скорость машины – тем не менее без этих датчиков «Серебряные стрелы» лишились бы важной информации, необходимой для решения проблемы с «козлением».

«В первых двух гонках мы сняли датчики, пытаясь снизить вес машины, но это оказалось очень болезненным решением, – сказал главный стратег Mercedes Джеймс Воулс. – Потом стало понятно, что у нас слишком много вопросов, и у коллектива не хватает информации, чтобы на них ответить.

В обычное время мы бы даже и не задумались о том, чтобы убрать эти датчики, поскольку они помогают понять происходящее. Однако очевидно, что ситуация сейчас не самая обычная, и у болида есть лишний вес.

Существуют тысячи компонентов, собранных для машин Джорджа и Льюиса, и у всех у них может быть разная масса. Существует разница в несколько граммов, и фактический вес болидов, указанный на весах FIA, отличался друг от друга в пределах нескольких граммов. Поэтому Льюис проделал фантастическую работу, проведя гонку с этими датчиками.

Да, мы собрали хорошие данные. Все это не позволит за одну гонку найти какое-то решение, которые перевернет все с ног на голову. Но поможет получить зацепки и понимание того, что нужно делать для шага вперед».

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