Хэмилтон против Расселла. Элбон дал прогноз на 2022-й

Минувшей зимой Льюис Хэмилтон продлил контракт с Mercedes только на год, что сразу породило слухи о завершении карьеры семикратного чемпиона в конце сезона. Считается, что заменить его мог бы Джордж Расселл из Williams, который связан с Mercedes по контракту.

Британец уже подменял своего старшего соотечественника на Гран При Сахира в прошлом году, и до технических проблем лидировал в гонке. Экс-пилот Red Bull Алекс Элбон уверен, что Расселл мог бы стать напарником Хэмилтона и дать ему достойный бой.

«Люди удивлены тем, что Льюис подписал всего лишь однолетний контракт с Mercedes, – написал Элбон в колонке для GQ. – Но я не вдаюсь во все эти спекуляции вокруг его контракта. Он будет очень мотивирован, а Red Bull даст ему бой в этом году. Только сам Льюис знает, последний это его сезон или нет. Я вот думаю, что если бы Джордж Расселл стал партнером Льюиса в следующем году, он бы с ним действительно поборолся».