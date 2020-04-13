Хэмилтон против Мосса на раритетных Mercedes: у нас есть 48 фотографий из Монцы
В 2015 году знаменитый гонщик Стирлинг Мосс, которому тогда было 85 лет, сел за руль настоящего формульного Mercedes. Того самого, на котором британец выигрывал гонки в середине пятидесятых. Соперником вице-чемпиона мира стал действующий пилот Mercedes Льюис Хэмилтон
Стирлинг Мосс умер, но до последнего сохранял страсть к гонкам. Пять лет назад четырехкратный вице-чемпион Формулы 1 вернулся за руль, чтобы вновь проехать на культовых болидах 1954 и 1955 года. Компанию сэру Моссу тогда составил Льюис Хэмилтон. Вспоминаем, как прошел совместный заезд двух великих пилотов.
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Фотограф: Mercedes AMG
Стирлинг Мосс за рулем Mercedes W196
Фотограф: XPB Images
Стирлинг Мосс за рулем Mercedes W196
Фотограф: XPB Images
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 и сэр Стирлинг Мосс в Монце
Motorsport.com подготовил целую серию материалов, в которых можно почитать о самых ярких эпизодах в карьере Стирлинга Мосса, а также понять, почему британца считают одним из лучших гонщиков за всю историю автоспорта. Вот эти статьи:
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А это видеоподборка главных побед Стирлинга Мосса в гонках:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Съемочный день Мерседеса в Монце
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|Льюис Хэмилтон В Магазин , Стирлинг Мосс
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Хэмилтон против Мосса на раритетных Mercedes: у нас есть 48 фотографий из Монцы
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