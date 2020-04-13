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Формула 1 / Съемочный день Мерседеса в Монце / Галерея

Хэмилтон против Мосса на раритетных Mercedes: у нас есть 48 фотографий из Монцы

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Хэмилтон против Мосса на раритетных Mercedes: у нас есть 48 фотографий из Монцы
13 апр. 2020 г., 07:35

В 2015 году знаменитый гонщик Стирлинг Мосс, которому тогда было 85 лет, сел за руль настоящего формульного Mercedes. Того самого, на котором британец выигрывал гонки в середине пятидесятых. Соперником вице-чемпиона мира стал действующий пилот Mercedes Льюис Хэмилтон

Стирлинг Мосс умер, но до последнего сохранял страсть к гонкам. Пять лет назад четырехкратный вице-чемпион Формулы 1 вернулся за руль, чтобы вновь проехать на культовых болидах 1954 и 1955 года. Компанию сэру Моссу тогда составил Льюис Хэмилтон. Вспоминаем, как прошел совместный заезд двух великих пилотов.

Слайдер
Список

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
1/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
2/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
3/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
4/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
5/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
6/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
7/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
8/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
9/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
10/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
11/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
12/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
13/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
14/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
15/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
16/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
17/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
18/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
19/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
20/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
21/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
22/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
23/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
24/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
25/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
26/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
27/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
28/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
29/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
30/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
31/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
32/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
33/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
34/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
35/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
36/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
37/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
38/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
39/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
40/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
41/48

Фотограф: Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце
42/48

Фотограф: Mercedes AMG

Стирлинг Мосс за рулем Mercedes W196

Стирлинг Мосс за рулем Mercedes W196
43/48

Фотограф: XPB Images

Стирлинг Мосс за рулем Mercedes W196

Стирлинг Мосс за рулем Mercedes W196
44/48

Фотограф: XPB Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 и сэр Стирлинг Мосс в Монце
45/48

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 и сэр Стирлинг Мосс в Монце
46/48

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 и сэр Стирлинг Мосс в Монце
47/48

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 и сэр Стирлинг Мосс в Монце

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 и сэр Стирлинг Мосс в Монце
48/48

Motorsport.com подготовил целую серию материалов, в которых можно почитать о самых ярких эпизодах в карьере Стирлинга Мосса, а также понять, почему британца считают одним из лучших гонщиков за всю историю автоспорта. Вот эти статьи:

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Съемочный день Мерседеса в Монце
Сессия Презентация
Местонахождение Монца
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Стирлинг Мосс
Команды Mercedes В Магазин

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