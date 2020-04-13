Хэмилтон против Мосса на раритетных Mercedes: у нас есть 48 фотографий из Монцы

Стирлинг Мосс умер, но до последнего сохранял страсть к гонкам. Пять лет назад четырехкратный вице-чемпион Формулы 1 вернулся за руль, чтобы вновь проехать на культовых болидах 1954 и 1955 года. Компанию сэру Моссу тогда составил Льюис Хэмилтон. Вспоминаем, как прошел совместный заезд двух великих пилотов.

Слайдер Список Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 1 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 2 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 3 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 4 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 5 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 6 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 7 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 8 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 9 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 10 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 11 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 12 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 13 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 14 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 15 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 16 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 17 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 18 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 19 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 20 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 21 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 22 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 23 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 24 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 25 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 26 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 27 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 28 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 29 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 30 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 31 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 32 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 33 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 34 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 35 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 36 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 37 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 38 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 39 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 40 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 41 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и сэр Стирлинг Мосс в Монце 42 / 48 Фотограф: Mercedes AMG Стирлинг Мосс за рулем Mercedes W196 43 / 48 Фотограф: XPB Images Стирлинг Мосс за рулем Mercedes W196 44 / 48 Фотограф: XPB Images Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 и сэр Стирлинг Мосс в Монце 45 / 48 Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 и сэр Стирлинг Мосс в Монце 46 / 48 Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 и сэр Стирлинг Мосс в Монце 47 / 48 Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 и сэр Стирлинг Мосс в Монце 48 / 48

Motorsport.com подготовил целую серию материалов, в которых можно почитать о самых ярких эпизодах в карьере Стирлинга Мосса, а также понять, почему британца считают одним из лучших гонщиков за всю историю автоспорта. Вот эти статьи:

А это видеоподборка главных побед Стирлинга Мосса в гонках: