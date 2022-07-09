Хэмилтон: Просто немыслимо, что люди радовались аварии

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Льюис Хэмилтон разбил машину в пятницу по ходу финальной части квалификационной сессии. На трибунах «Ред Булл Ринга», где подавляющее большинство у болельщиков Макса Ферстаппена, его удар об ограждение встретили радостными криками.

Говоря об этом эпизоде, Хэмилтон отметил: «Во время самой аварии я ничего не заметил, так как был занят другими вещами. Но узнав о такой реакции позже, я никак не могу с ней согласиться. Не могу понять этого, несмотря ни на что.

Пилот мог попасть в больницу. И этому вы радуетесь? Просто немыслимо, что люди ведут себя так, зная, сколь опасен наш спорт».

Неделей раньше в Сильверстоуне британские болельщики освистали Макса Ферстаппена, а затем приветствовали его ошибку в квалификации, когда пилота Red Bull закрутило на мокрой трассе.

Льюис продолжил: «Хорошо, что я не попал в больницу и не получил серьезных травм. Но никогда не следует радоваться чьей-то ошибке, аварии или травме.

Такое не должно происходить в Сильверстуне, хотя там аварии, собственно, и не было. Такое не должно происходить здесь».

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, авария Фото: Зак Маугер / Motorsport Images