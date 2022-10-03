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Формула 1 / Гран При Сингапура Новость

Хэмилтон простил себе ошибку, после которой улетел в стену

По словам гонщика, он не станет корить себя за то, как провел Гран При Сингапура

Адам Купер
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Хэмилтон простил себе ошибку, после которой улетел в стену
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Льюис Хэмилтон стартовал на трассе «Яс-Марина» третьим, но уже в первом повороте откатился не четвертое место после контакта колесами с Карлосом Сайнсом. После этого семикратный чемпион долго преследовал испанца, пока на 33-м круге не ошибся на торможении в седьмом повороте.

После удара о барьер на Mercedes британца потребовалась замена переднего крыла – которую команда совместила с переходом на слики. Льюис смог продолжить гонку девятым и в итоге финишировал на этой же позиции. 

Комментируя свою ошибку по просьбе Motorsport.com, гонщик сказал: «Я знал, что после нее все по сути кончено. Но такие вещи случаются. И я не буду корить самого себя за то, что допустил ее.  

Условия были очень сложными, а наша машина, у которой и так хватает проблем, на сырой трассе становится еще хуже. Управлять ей было невероятно сложно». 

Он добавил: «Машина здорово подскакивала на кочках, колеса часто блокировались. Но я еще не разбирался в деталях того, что произошло».

Механики меняют переднее крыло на машине Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13

Механики меняют переднее крыло на машине Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Льюис рассказал, что после удара о барьер поначалу думал, что его Mercedes вовсе не получила повреждений. 

«Несколько поворотов ощущения были нормальными, но затем появились искры, – рассказал гонщик. – Потом, кажется, оно [крыло] просто отломилось».  

Хэмилтон добавил, что у него нет претензий к Сайнсу, с которым они сошлись в споре за позицию в первом повороте – хотя сразу после эпизода британец выражал недовольство по радио. 

«Все нормально, – объяснил он. – Это гонки. Я заговорил об этом только потому, чтобы никто не подумал, будто я по своей воле выехал с трассы. Там есть колышек далеко справа (который надо объезжать в случае выезда за белую линию, чего Льюис не сделал – прим.ред.), но меня вынудили нарушить пределы трассы. Я хотел обозначить это».

Он добавил: «После сложностей на старте я застрял за Карлосом. Не знаю, почему он ехал так медленно. Но в таких условиях у меня не было достаточного преимущества в скорости, чтобы провести обгон. Так что я просто ехал за ним. 

По скорости я мог быть на уровне парней впереди [Переса с Леклером], но у меня не было возможности ехать в этом темпе. Если бы я остался третьим, то, думаю, мог бы держаться за ними».

Хэмилтон финишировал девятым, уступив на последних кругах своему старому сопернику Максу Ферстаппену. 

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