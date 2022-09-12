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Авария с Фернандо Алонсо на первом круге в Спа привела к повреждению силовой установки на Mercedes Льюиса Хэмилтона. На голландский этап пилоту поставили один из старых моторов, а к Монце смонтировали на его машине новый – из-за этого семикратному чемпиону пришлось стартовать с 19-й позиции.

Перед стартом Льюис был настроен пессимистично – даже сказал, что если попадет в «поезд DRS», можно будет забыть об обгонах – останется просто ехать и «смотреть фильм на планшете».

Однако гонка сложилась для британца весьма неплохо: он постепенно пробился до шестого места, а когда в самом конце Серхио Перес отправился на второй пит-стоп, смог и вовсе финишировать пятым.

После гонки Хэмилтон признался, что получил большое удовольствие и даже вспомнил годы своей молодости.

«Кажется, мне самому удалось ни в кого не врезаться на первом круге, – рассказал он на медиа-брифинге. – Но в мою машину прилетели обломки после столкновения впереди. Кажется, одни из них повредил элемент над передним колесом.

Не знаю, зачем вообще нужны эти элементы, они только осложняют нам обзор. Но после удара эта штука начала болтаться.

В конце мне хотелось, чтобы гонка продолжалась подольше, это нормально для пилота. Мне очень хотелось побороться с Ferrari [Карлоса Сайнса] спереди. Это стало бы отличной концовкой. Но я в любом случае доволен тем, как смог прорваться.

Отыгрывать позиции, стартуя позади, в тысячу раз интереснее, чем просто ехать впереди и побеждать. Когда я только начинал выступать в картинге, моя машинка была очень старой, кривой и измятой по кругу. Мне всегда приходилось стартовать позади, да еще на старой резине. И мне всегда доставляла удовольствие прорываться вперед и побеждать. Я почти всегда добивался этого.

Сегодня я испытал что-то похожее. Было очень здорово сражаться с другими пилотами – такой вызов нравится мне куда больше, чем стартовать с первого ряда и уехать ото всех. Я предпочитаю сначала быть позади, а затем отыгрывать позиции».

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG, на парада пилотов Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Льюиса спросили, на что Mercedes сможет рассчитывать в ближайшей гонке на городской трассе в Сингапуре, где обгонять куда сложнее.

«Мы должны оставаться реалистами, – ответил пилот. – Red Bull почти непобедима. Нам надо невероятно постараться, чтобы опередить их. По силе и скорости они сейчас превосходят всех. Мы пока не на том же уровне. У нас нет на подходе таких новинок, которые позволят опередить их.

Если мы говорим о победе, то она возможна только при помощи удачи. Вероятность есть, мы же обогнали их [в квалификации] в Венгрии. Но обычно Максу очень комфортно впереди, он отлично знает свою силу».

За карьеру Хэмилтон четырежды выигрывал в Сингапуре. Когда Ф1 в последний раз проводила там гонку в 2019 году, Льюис финишировал четвертым.

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