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Хэмилтон прокомментировал попытку Массы отобрать у него титул 2008 года

По ходу медиа-дня в Зандфорте Льюиса, как несложно догадаться, попросили высказаться по поводу планов давнего соперника в суде изменить итоги гонок 15-летней давности

Зейнеп Таш
Автор:
Фелипе Масса, Ferrari и Льюис Хэмилтон, McLaren

По ходу августовских каникул Формулы 1 Фелипе Масса направит письма в FIA и руководство чемпионата мира – в них экс-пилот заявил о намерении через суд добиваться изменения итогов чемпионата мира 2008 года. 

Эта история началась еще весной, когда бывший босс Ф1 Берни Экклстоун рассказал, что знал о мошенничестве команды Renault на Гран При Сингапура – там Нельсон Пике устроил аварию, чтобы обеспечить победу своему напарнику Фернандо Алонсо – но не отменил итоги того этапа. 

В итоге титул достался Льюису Хэмилтону, который переиграл Массу в драматичном финале на «Интерлагосе».

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Когда участники Ф1 съехались в голландский Зандфорт, где в этот уик-энд начинается вторая половина сезона-2023, репортеры попросили Льюиса прокомментировать эту историю. Тот был краток. 

«Знаете, у меня не такая хорошая память, я уже почти ничего не помню про те события, – с улыбкой ответил пилот Mercedes. – Сейчас я занят текущими задачами, надо помочь команде в чемпионате и борьбе за результаты.

И мне, говоря откровенно, не слишком интересны события 15-летней давности». 

Интересно, что недавно на ту же тему высказался и сам Экклстоун. Он объяснил, почему в 2008-м не стал аннулировать результаты гонки в Сингапуре. 

«Мы хотели защитить спорт и не допустить громкого скандала, – сказал 92-летний британец в интервью F1-Insider. – Мне жаль Массу, он заслуживал титула. Но Льюису повезло больше – и он впервые стал чемпионом».

Двухнедельный срок, который Фелипе отвел FIA и Формуле 1 для начала каких-либо действий, истекает 1 сентября. 

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