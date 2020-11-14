Хэмилтон проиграл поулу 5 секунд. И остался доволен собой

Дождевая квалификация Гран При Турции среди прочего запомнилась большими разрывами: к примеру, своего напарника, ставшего 3-м, Лэнс Стролл опередил на полторы секунды. А лидер чемпионата Льюис Хэмилтон отстал и вовсе на 4,8 секунды. Однако особой трагедии в этом шестикратный чемпион мира не увидел.

«В целом я доволен собой: я сделал все что мог. Меня не разворачивало, я не допускал каких-то дорогостоящих ошибок, – подвел Хэмилтон итоги квалификации в беседе с журналистами. – Но у нас просто не было необходимого зацепа. Мы проехали с той скоростью, на которую были способны в этих условиях.

Вы меня знаете, мне по душе езда по мокрому асфальту, но здесь я не мог проявить себя, так как шины не работали. Мы постоянно ехали на холодной резине. Всем было непросто, но у кого-то из соперников лучше получалось работать с шинами, получалось их «включать». Не могу сказать, была ли это самая сложная квалификация в моей карьере – но уровень удовольствия от происходящего, конечно, был близок к рекордно низкому.

Асфальт просто ужасен – вы сами видели, что вода с него просто не уходит, она остается на поверхности. Думаю, столь неважного зацепа я не видел нигде в течение своей весьма долгой карьеры. Не думаю, что к завтрашнему дню что-то сильно поменяется – поэтому ничего особо приятного от гонки я не жду, но будет непросто. Впрочем, непросто будет всем – поэтому надо просто собрать и бороться».