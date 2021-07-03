Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гонки слишком дороги – даже Вольф не хочет видеть там сына!
Формула 1 Новость

Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2023 года

Автор:
, Главный редактор

Если британец не примет решение о досрочном уходе, срок его пребывания в немецкой команде составит 11 лет

Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2023 года

Команда Mercedes объявила о продлении контракта с семикратный чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Британец будет выступать в составе чемпионского коллектива до конца 2023 года.

Напомним, что Хэмилтон присоединился к Mercedes в начале 2013 года (и завоевал в составе команды 6 из 7-ми своих чемпионских титулов). Таким образом, если в будущем он не пересмотрит свои планы, то всего проведет в немецком коллективе 11 сезонов. 

Свой нынешний контракт действующий чемпион мира заключил неожиданно поздно: о соглашении было объявлено только в начале февраля. Многие считали это свидетельством неуверенности Хэмилтона в том, что пилот хочет продолжить свою карьеру в Ф1. Однако сам гонщик не раз заявлял, что крайне заинтересован принять участие в соревнованиях за рулем машин, которые будут построены к следующему сезону по серьезно измененным правилам.

Читайте также:

Руководитель немецкой команды Тото Вольф заявил прессе, что подписанный контракт с лидером команды будет очень кстати в условиях, когда Mercedes ведет плотную борьбу с Red Bull за чемпионские титулы.

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Гонки слишком дороги – даже Вольф не хочет видеть там сына!

Предыдущая новость

Гонки слишком дороги – даже Вольф не хочет видеть там сына!
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2023 года

1 ч
2
Формула 1

Мазепин оценил очередную шутку о себе. И его уже любят!

16 ч
3
Формула 2

Стролл-старший продал команду Шварцмана боссам Илотта

21 ч
4
Формула 1

Хэмилтон не поверил, что Mercedes опередила Red Bull

19 ч
5
Формула 1

Мазепин: Мы с инженерами говорим на разных языках

17 ч
Самое важное:
Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2023 года
Формула 1

Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2023 года

1 ч
Гонки слишком дороги – даже Вольф не хочет видеть там сына!
Формула 1

Гонки слишком дороги – даже Вольф не хочет видеть там сына!

3 ч
Мазепин оценил очередную шутку о себе. И его уже любят!
Формула 1

Мазепин оценил очередную шутку о себе. И его уже любят!

16 ч
Леклер: Мягкие шины помешают Ferrari в квалификации
Формула 1

Леклер: Мягкие шины помешают Ferrari в квалификации

17 ч
Мазепин: Мы с инженерами говорим на разных языках
Формула 1

Мазепин: Мы с инженерами говорим на разных языках

17 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Первая гонка Ф3 в Шпильберге принесла Смоляру поул во второй Шпильберг
Формула 3

Первая гонка Ф3 в Шпильберге принесла Смоляру поул во второй

Гонки слишком дороги – даже Вольф не хочет видеть там сына! Гран При Австрии
Формула 1

Гонки слишком дороги – даже Вольф не хочет видеть там сына!

Мазепин оценил очередную шутку о себе. И его уже любят! Гран При Австрии
Формула 1

Мазепин оценил очередную шутку о себе. И его уже любят!

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон не поверил, что Mercedes опередила Red Bull Гран При Австрии
Формула 1

Хэмилтон не поверил, что Mercedes опередила Red Bull

«Выглядит уставшим». Эксперт заметил перемены в Хэмилтоне Гран При Австрии
Формула 1

«Выглядит уставшим». Эксперт заметил перемены в Хэмилтоне

Поражения заставили Хэмилтона больше работать на симуляторе Гран При Австрии
Формула 1

Поражения заставили Хэмилтона больше работать на симуляторе

Mercedes Больше от
Mercedes
Технический брифинг: конфигурация Mercedes для Гран При Австрии Гран При Австрии
Формула 1

Технический брифинг: конфигурация Mercedes для Гран При Австрии

Ferrari попросила Хэмилтона пропустить Сайнса. И он согласился Гран При Штирии
Формула 1

Ferrari попросила Хэмилтона пропустить Сайнса. И он согласился

Хэмилтон знал про грядущее обновление Mercedes
Формула 1

Хэмилтон знал про грядущее обновление Mercedes

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2023 года
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2023 года

Мазепин оценил очередную шутку о себе. И его уже любят!
Формула 1 Формула 1

Мазепин оценил очередную шутку о себе. И его уже любят!

Стролл-старший продал команду Шварцмана боссам Илотта
Формула 2 Формула 2

Стролл-старший продал команду Шварцмана боссам Илотта

Хэмилтон не поверил, что Mercedes опередила Red Bull
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон не поверил, что Mercedes опередила Red Bull

Мазепин: Мы с инженерами говорим на разных языках
Формула 1 Формула 1

Мазепин: Мы с инженерами говорим на разных языках

Первая гонка Ф3 в Шпильберге принесла Смоляру поул во второй
Формула 3 Формула 3

Первая гонка Ф3 в Шпильберге принесла Смоляру поул во второй

Гонки слишком дороги – даже Вольф не хочет видеть там сына!
Формула 1 Формула 1

Гонки слишком дороги – даже Вольф не хочет видеть там сына!

Хэмилтон стал лучшим на второй тренировке в Австрии
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон стал лучшим на второй тренировке в Австрии

Самое важное:

Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2023 года
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2023 года

Гонки слишком дороги – даже Вольф не хочет видеть там сына!
Формула 1 Формула 1

Гонки слишком дороги – даже Вольф не хочет видеть там сына!

Мазепин оценил очередную шутку о себе. И его уже любят!
Формула 1 Формула 1

Мазепин оценил очередную шутку о себе. И его уже любят!

Леклер: Мягкие шины помешают Ferrari в квалификации
Формула 1 Формула 1

Леклер: Мягкие шины помешают Ferrari в квалификации

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.