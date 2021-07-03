Хэмилтон продлил контракт с Mercedes до конца 2023 года

Команда Mercedes объявила о продлении контракта с семикратный чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Британец будет выступать в составе чемпионского коллектива до конца 2023 года.

Напомним, что Хэмилтон присоединился к Mercedes в начале 2013 года (и завоевал в составе команды 6 из 7-ми своих чемпионских титулов). Таким образом, если в будущем он не пересмотрит свои планы, то всего проведет в немецком коллективе 11 сезонов.

Свой нынешний контракт действующий чемпион мира заключил неожиданно поздно: о соглашении было объявлено только в начале февраля. Многие считали это свидетельством неуверенности Хэмилтона в том, что пилот хочет продолжить свою карьеру в Ф1. Однако сам гонщик не раз заявлял, что крайне заинтересован принять участие в соревнованиях за рулем машин, которые будут построены к следующему сезону по серьезно измененным правилам.

Руководитель немецкой команды Тото Вольф заявил прессе, что подписанный контракт с лидером команды будет очень кстати в условиях, когда Mercedes ведет плотную борьбу с Red Bull за чемпионские титулы.

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