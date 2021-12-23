Хэмилтон продал спорткар из своей коллекции

Как сообщает издание Carscoop, Льюис Хэмилтон продал принадлежащий ему суперкар Pagani Zonda 760LH. Машина британца была второй построенной из всех существующих автомобилей серии 760 и одной из немногих, созданных с нуля, а не модернизированных впоследствии до этой модификации.

Несколько лет назад семикратный чемпион мира отметил, что Zonda «ужасно управляется», но звучит «лучше всех» из его коллекции. Сообщается, что в 2014 году Хэмилтон заплатил за сделанную на заказ машину около 1,5 миллионов долларов США.

Модель Zonda стала первой в истории компании Pagani и, постоянно модифицируясь, собиралась в течение 20 лет, с 1999-го по 2019-й. Мощность использующихся моторов за этот период выросла с 450 до 800 л.с., а скорость разгона до 100 км\ч снизилась с 4,2 до 3,4 секунды.