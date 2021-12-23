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Формула 1 Новости

Хэмилтон продал спорткар из своей коллекции

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, редактор

Пробег уникального автомобиля к моменту продажи составил менее тысячи километров

Хэмилтон продал спорткар из своей коллекции

Как сообщает издание Carscoop, Льюис Хэмилтон продал принадлежащий ему суперкар Pagani Zonda 760LH. Машина британца была второй построенной из всех существующих автомобилей серии 760 и одной из немногих, созданных с нуля, а не модернизированных впоследствии до этой модификации.

 

Несколько лет назад семикратный чемпион мира отметил, что Zonda «ужасно управляется», но звучит «лучше всех» из его коллекции. Сообщается, что в 2014 году Хэмилтон заплатил за сделанную на заказ машину около 1,5 миллионов долларов США. 

Модель Zonda стала первой в истории компании Pagani и, постоянно модифицируясь, собиралась в течение 20 лет, с 1999-го по 2019-й. Мощность использующихся моторов за этот период выросла с 450 до 800 л.с., а скорость разгона до 100 км\ч снизилась с 4,2 до 3,4 секунды.

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