Хэмилтон продает апартаменты в Нью-Йорке за $52 млн

В престижном нью-йоркском районе Трайбека выставлены на продажу шикарные трехэтажные апартаменты, которые, предположительно, принадлежат шестикратному чемпиону Формулы 1 Льюису Хэмилтону, сообщает Architectural Digest. Это один из самых дорогих пентхаусов в городе.

По данным издания, Хэмилтон приобрел эти апартаменты с бассейеном и выходом на крышу в 2017 году за 44 миллиона долларов, но так ни разу и не жил в данной квартире. В прошлом году он купил другое жилье по соседству за 40 миллионов, а данный пентхаус в марте выставил на продажу за 57 миллионов. Найти покупателя гонщику тогда так и не удалось.

Хэмилтон считается самым высокооплачиваемым пилотом в Формуле 1. По слухам, в настоящий момент Льюис проводит переговоры с командой Mercedes о продлении контракта после 2020 года. Британский таблойд утверждает, что гонщик требует за свои услуги суммарно 180 миллионов фунтов (232 миллиона долларов) за три года.



