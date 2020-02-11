Хэмилтон продает апартаменты в Нью-Йорке за $52 млн
Чемпион Формулы 1 ни разу не жил в своем пентхаусе. Год назад он уже пытался продать его за 57 миллионов
В престижном нью-йоркском районе Трайбека выставлены на продажу шикарные трехэтажные апартаменты, которые, предположительно, принадлежат шестикратному чемпиону Формулы 1 Льюису Хэмилтону, сообщает Architectural Digest. Это один из самых дорогих пентхаусов в городе.
По данным издания, Хэмилтон приобрел эти апартаменты с бассейеном и выходом на крышу в 2017 году за 44 миллиона долларов, но так ни разу и не жил в данной квартире. В прошлом году он купил другое жилье по соседству за 40 миллионов, а данный пентхаус в марте выставил на продажу за 57 миллионов. Найти покупателя гонщику тогда так и не удалось.
Хэмилтон считается самым высокооплачиваемым пилотом в Формуле 1. По слухам, в настоящий момент Льюис проводит переговоры с командой Mercedes о продлении контракта после 2020 года. Британский таблойд утверждает, что гонщик требует за свои услуги суммарно 180 миллионов фунтов (232 миллиона долларов) за три года.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Хэмилтон продает апартаменты в Нью-Йорке за $52 млн
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