Хэмилтон про зарплату $66 млн: Мы даже не начали переговоры

По данным итальянских СМИ, Льюис Хэмилтон не может договориться с Mercedes о подписании нового контракта. La Gazzetta dello Sport сообщала, что британец хочет от команды 66 млн долларов, в то время как Mercedes готова заплатить ему только 50 млн. Однако, по словам самого Хэмилтона, эти сообщения не соответствуют действительности.

«Мы с Тото еще даже не говорили о контракте, – ответил Хэмилтон подписчику в соцсети. – Сейчас никаких переговоров не идет, газеты выдумывают истории».

По слухам, Хэмилтон может перейти в Ferrari, так как он уже встречался с президентом команды Джоном Элканном. Советник Red Bull Хельмут Марко накануне заявил, что только Скудерия сможет заплатить Хэмилтону 66 млн долларов в год.

Британец выступает за Mercedes с 2013 года. За это время он пять раз становился чемпионом мира. Его действующий контракт с немецкой командой истекает в конце этого года.