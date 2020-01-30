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Формула 1 / Новость

Хэмилтон про зарплату $66 млн: Мы даже не начали переговоры

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Хэмилтон про зарплату $66 млн: Мы даже не начали переговоры
Автор:
, редактор
30 янв. 2020 г., 08:50

Шестикратный чемпион мира заверил, что его переговоры с Mercedes еще даже не начались.

По данным итальянских СМИ, Льюис Хэмилтон не может договориться с Mercedes о подписании нового контракта. La Gazzetta dello Sport сообщала, что британец хочет от команды 66 млн долларов, в то время как Mercedes готова заплатить ему только 50 млн. Однако, по словам самого Хэмилтона, эти сообщения не соответствуют действительности.

«Мы с Тото еще даже не говорили о контракте, – ответил Хэмилтон подписчику в соцсети. – Сейчас никаких переговоров не идет, газеты выдумывают истории».

По слухам, Хэмилтон может перейти в Ferrari, так как он уже встречался с президентом команды Джоном Элканном. Советник Red Bull Хельмут Марко накануне заявил, что только Скудерия сможет заплатить Хэмилтону 66 млн долларов в год.

Британец выступает за Mercedes с 2013 года. За это время он пять раз становился чемпионом мира. Его действующий контракт с немецкой командой истекает в конце этого года.

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Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
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Автор Иван Матушкин

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