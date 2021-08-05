Хэмилтон про Вольфа: Вот бы мне покурить то же самое

Сменив шины ближе к финишу Гран При Венгрии, Льюис Хэмилтон оказался намного быстрее всех на трассе. После пит-стопа он ехал пятым, отыгрывая у лидеров по три секунды за круг. Расчеты показывали, что с таким темпом чемпион мира имеем все шансы выиграть гонку.

Чтобы вдохновить Хэмилтона, на связь даже вышел руководитель команды Тото Вольф.

«Ты можешь выиграть эту гонку», – сказал австриец.

На тот момент эти слова казались вполне правдоподобными. Но затем Хэмилтон надолго застрял позади Фернандо Алонсо и на финиш пришел третьим. А после финиша заверил, что слова Вольфа изначально не казались ему реалистичными.

«У Тото очень большое сердце, он всегда верит в успех, – сказал Хэмилтон. – Но при всем должном уважении, я в тот момент подумал: вот бы мне после финиша покурить то, что они там курят».