Хэмилтон про третье место: Так даже интереснее
Льюис рассчитывает отыграться в гонке после поражения в квалификации
Льюис Хэмилтон пропустил Гран При Сахира из-за коронавируса, а в квалификации в Абу-Даби показал третье время. По словам британца, ему было трудно вернуть былой ритм.
«Этап, конечно, вышел сложным, я пытался вернуть назад свой ритм, – сказал Хэмилтон. – Хоть меня и не было всего пару недель, я все равно потерял ход. А еще у меня были проблемы с балансом машины, но я старался, как мог».
Последние пять гонок в Абу-Даби выиграли обладатели поула, но Хэмилтон рассчитывает изменить ситуацию в этот раз: «Стартовать первым всегда приятно, но не всегда удается. А так [при старте не первым] становится даже интереснее. Это не очень удобная трасса для естественных обгонов, но за счет стратегии и прочего, у нас может получиться. Важным будет старт и первые круги. Я в предвкушении от мыслей о том, как смогу изменить свое положение».
При этом никаких тактических ухитрений Льюис не ждет: «Обычно тут едут с одним пит-стопом. Не думаю, что тактика двух пит-стопов сработает. Тут очень длинный пит-лейн и выезд с него, поэтому все постараются минимизировать число остановок».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Иван Матушкин