Хэмилтон про свист фанатов в Венгрии: Меня это мотивирует

Зрители Гран При Венгрии освистали Льюиса Хэмилтона после того, как он завоевал поул-позицию. Однако сам британец не стал из-за этого расстраиваться.

«Честно говоря, никогда так хорошо не относился к освистыванию, – сказал гонщик. – Если это на меня как-то и влияет, то только мотивирует. Так что я не против».

В квалификации Хэмилтон на две десятых опередил своего напарника Валттери Боттаса и на четыре – главного соперника по чемпионату Макса Ферстаппена.

«Вся наша команда, включая Валттери, восхитительно поработала, – отметил Льюис. – Парни на базе сделали все возможное, пытаясь улучшить машину. Здорово видеть, как вся эта работа двигает нас вперед».

В гонке Хэмилтон и Боттас будут стартовать на шинах Medium, в то время как Ферстаппен – на Hard.

«Тут далеко до первого поворота и мягкие шины дадут преимущество метров в пять, – сказал Хэмилтон. – Меня удивило, что все кроме нас решили использовать Soft. Но здорово, что мы впервые за долгое время заняли весь первый ряд».