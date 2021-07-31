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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Хэмилтон про свист фанатов в Венгрии: Меня это мотивирует

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Льюис не расстроился из-за реакции болельщиков

Хэмилтон про свист фанатов в Венгрии: Меня это мотивирует

Зрители Гран При Венгрии освистали Льюиса Хэмилтона после того, как он завоевал поул-позицию. Однако сам британец не стал из-за этого расстраиваться.

«Честно говоря, никогда так хорошо не относился к освистыванию, – сказал гонщик. – Если это на меня как-то и влияет, то только мотивирует. Так что я не против».

В квалификации Хэмилтон на две десятых опередил своего напарника Валттери Боттаса и на четыре – главного соперника по чемпионату Макса Ферстаппена.

«Вся наша команда, включая Валттери, восхитительно поработала, – отметил Льюис. – Парни на базе сделали все возможное, пытаясь улучшить машину. Здорово видеть, как вся эта работа двигает нас вперед».

В гонке Хэмилтон и Боттас будут стартовать на шинах Medium, в то время как Ферстаппен – на Hard.

«Тут далеко до первого поворота и мягкие шины дадут преимущество метров в пять, – сказал Хэмилтон. – Меня удивило, что все кроме нас решили использовать Soft. Но здорово, что мы впервые за долгое время заняли весь первый ряд».

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