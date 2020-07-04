Хэмилтон про поул Боттаса: В Mercedes нет политики
Льюис использовал победу напарника как подтверждение честной борьбы
В 2020 году Льюис Хэмилтон может повторить рекорд по числу чемпионских титулов Формулы 1. Британец выиграл пять из шести последних сезонов, а его машина Mercedes явно доминирует над конкурентами.
Многие считают, что побороться с Хэмилтоном мог бы только его партнер по команде Валттери Боттас. Сегодня финн выиграл первую квалификацию сезона. Хэмилтон отметил это как подтверждение открытой борьбы внутри команды.
«Валттери отлично поработал, а мы прекрасно начинаем сезон, – цитирует Хэмилтона Sky Sports. – Год за годом мы подтверждаем, что остаемся лучшей командой. Мы постоянно расширяем свои границы, и в нашей команде нет никакой политики. Потому каждый год мы возвращаемся [на первое место]».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Квалификация
|Местонахождение
|Red Bull Ринг
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин