Хэмилтон про поул Боттаса: В Mercedes нет политики

В 2020 году Льюис Хэмилтон может повторить рекорд по числу чемпионских титулов Формулы 1. Британец выиграл пять из шести последних сезонов, а его машина Mercedes явно доминирует над конкурентами.

Многие считают, что побороться с Хэмилтоном мог бы только его партнер по команде Валттери Боттас. Сегодня финн выиграл первую квалификацию сезона. Хэмилтон отметил это как подтверждение открытой борьбы внутри команды.

«Валттери отлично поработал, а мы прекрасно начинаем сезон, – цитирует Хэмилтона Sky Sports. – Год за годом мы подтверждаем, что остаемся лучшей командой. Мы постоянно расширяем свои границы, и в нашей команде нет никакой политики. Потому каждый год мы возвращаемся [на первое место]».