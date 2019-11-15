Хэмилтон про отсутствие Вольфа: Это как глоток свежего воздуха

Тото Вольф решил пропустить Гран При Бразилии, объяснив такой шаг необходимостью заняться вопросами, не связанными с нынешним сезоном, в котором Mercedes уже оформила титулы в обоих зачетах.

Когда у Льюиса Хэмилтона в паддоке «Интерлагоса» спросили, чувствует ли он какие-то изменения из-за отсутствия Вольфа, тот отшутился: «Это просто глоток свежего воздуха! Нет, честно говоря, даже когда его здесь нет, кажется, что он здесь. Всё здесь было построено благодаря ему и людям, которые ему подчиняются, и все по-прежнему работают очень усердно. Просто его нет на командном мостике, на собраниях. Но я знаю – он на другом конце провода и слышит, что мы говорим».

Подводя итоги пятницы, показавший пятую скорость Хэмилтон рассказал: «Условия были одинаковы для всех. На самом деле, это был относительно хороший день. Я нашел, чем заняться по ходу первой тренировки, когда мы не могли работать на трассе. Но вторая сессия прошла гладко и приятно. Ferrari смотрится хорошо в этот уик-энд, и кажется, что они опережают нас на каждой прямой. Будет интересно посмотреть, как мы сможем прибавить».

В первой тренировке Льюис даже не показал зачетного времени. Он объяснил, что несмотря на просьбу команды решил не выезжать на трассу.

«Команда просила меня выехать, но я думал, что это просто бессмысленно, поскольку остальная часть уик-энда пройдет в сухих условиях. В этом вообще не было смысла. Рисковать в этой ситуации не было нужды», – отметил Хэмилтон.

Льюис выигрывал в Бразилии дважды за три последних года, и трижды стартовал в этой гонке с поула.

Дополнительная информация: Скотт Митчелл