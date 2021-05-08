Хэмилтон про 100-й поул: Выбрал неверные настройки и пытался исправить

Выиграв квалификацию Гран При Испании семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон завоевал сотую поул-позицию в карьере. После сессии британец признался, что подобрал к квалификации неверные настройки, и пытался исправить их прямо по ходу сессии.

«Не могу поверить, что у нас 100 поулов, – сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports. – Это сделано благодаря мужчинам и женщинам на нашей базе, которые постоянно поднимают планку своей работы и никогда не сдаются. Работать с этими людьми для меня просто мечта.

Кто бы в конце 2012-го, когда мы решили работать вместе, подумал, что мы дойдем до 100 поулов. Для меня этот поул как первый и я принимаю его со смирением и благодарностью.

Я предвкушал те изменения, которые мы привнесем в квалификации. Мы всегда пытаемся улучшить машину, но это рискованная игра, ведь нельзя забывать и о гонке.

И как только я выехал на трассу, то понял, что изменения были неверными. Это было мое решение, поэтому я отставал всю квалификацию. Я пытался кое-что поменять, чтобы повысить темп, и первый круг в Q3 оказался моим лучшим за весь уик-энд. Во второй попытке пытался прибавить еще, думаю, выигрывал у себя где-то полторы десятых, но не удержал темп».