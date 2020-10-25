Хэмилтон призвал решить проблемы Нигерии
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Льюис уверен, что в Нигерии случился кризис из-за действий полиции
Льюис Хэмилтон продолжил делать заявления по политическим темам. На этот раз шестикратный чемпион Формулы 1 упомянул проблемы Нигерии. Он призвал своих поклонников в соцсетях обратить внимание на кризис, вызванный действиями властей.
Пилот Mercedes поделился хэштегом #endSARS, упоминающий нигерийские отряды полиции для борьбы с бандитизмом (SARS), которые обвиняют в ограблениях, пытках, изнасилованиях и убийствах мирных граждан.
«Мы все должны заниматься самообразованием, узнавать больше про трагедии по всему миру и делать все, что в наших силах. Последние события в Нигерии это кризис прав человека», – написал гонщик в твиттере.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Иван Матушкин
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Хэмилтон призвал решить проблемы Нигерии
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