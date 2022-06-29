Хэмилтон призвал наказать Нельсона Пике. Келли вступилась за отца

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Вчерашний скандал с расистским высказыванием бразильского гонщика Нельсона Пике в отношении Льюиса Хэмилтона, ожидаемо, получил продолжение. Сам Хэмилтон отреагировал на это в соцсетях следующим образом.

Хэмилтон пришел в комментарии к посту одного из болельщиков, который написал, что на месте Льюиса сделал бы пост с текстом «Кто ***** вообще такой этот Нельсон Пике?» и после этого закрыл твитер. На это сам Хэмилтон в комментариях написал «Представляю».

Позже семикратный чемпион разместил у себя в соцсетях пост со следующим текстом:

«Надо менять сознание людей. Это не просто сказанные ими слова. Это архаичное мышление, в нашем спорте нужно его менять. К сожалению, я сталкиваюсь с таким отношением всю свою жизнь. У людей было много времени, чтобы понять, что правильно, а что нет. Теперь время действовать [в отношении тех, кто продолжает допускать расистские высказывания]».

Есть однако и те, кто пытается защитить Нельсона Пике. Так, его родственник Родриго Пике написал пост, в котором говорилось, что португальское слово на букву «н», которое в отношении Хэмилтона употребил трехкратный чемпион, в Бразилии не имеет негативного значения и переводится всего лишь как «черненький».

Пост Родриго Пике вскоре был закрыт для свободного доступа, но прежде журналисты Daily Mail успели заметить, что его лайкнула дочка гонщика Келли Пике, которая сейчас состоит в отношениях с Максом Ферстаппеном.

Отметим, что Нельсон Пике в злополучном интервью говорил как раз о столкновении Хэмилтона и Ферстаппена в прошлом году в Сильверстоуне. Речь, правда, изначально шла о столкновениях Алена Проста и Айртона Сенны в годы, когда сам Пике выступал в Формуле 1. Так вот, Пике употребил в отношении Хэмилтона слово, которое посчитали расистским, говоря о том, что Сенна никогда бы не допустил такого столкновения с Простом, как Льюис допустил с Ферстаппеном.

В СМИ также фигурирует информация о том, что Формула 1 намерена запретить Нельсону Пике посещение любых Гран При даже в качестве зрителя.

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