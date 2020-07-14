Хэмилтон призвал голосовать за женщин
Действующий чемпион Формулы 1 использовал Трампа и Путина в качестве отрицательных примеров глав государств
Льюис Хэмилтон разместил в инстаграме фотографии Трампа и Путина. И призвал не голосовать за мужчин-политиков, так как те не в состоянии справиться с пандемией коронавируса. Пост с такой записью шестикратный чемпион мира Формулы 1 разместил в историях в своем инстаграме.
«Страны, которые пострадали от коронавируса сильнее всего: США, Бразилия, Россия, Испания, Великобритания, Италия и Франция. Вот фотографии их лидеров», – написано под снимками Дональда Трампа, Жаира Болсонару, Владимира Путина и глав остальных перечисленных стран.
«А вот страны, которые лучше всего справились с кризисом: Германия, Тайвань, Новая Зеландия, Исландия, Финляндия, Норвегия и Дания», – написано под фотографией президентов-женщин, которые управляют этими странами. «Голосуйте за женщин» – гласит подпись.
Изначальную запись разместил пользователь Carson Eisenhart; Хэмилтон сделал перепост этой публикации у себя в инстаграме.
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