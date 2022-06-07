Хэмилтон признался, что он фанат Ferrari

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Впервые за многие годы Льюис Хэмилтон не участвует в непосредственной борьбе за титул чемпиона Формулы 1. Математически он все еще сохраняет неплохие шансы на победу в сезоне, однако пока скорость болида не позволяет ему выигрывать гонки, и от этапа к этапу его отставание от лидирующего сейчас Макса Ферстаппена только увеличивается.

Сам Ферстаппен при этом ведет плотную борьбу с пилотом Ferrari Шарлем Леклером. Журналист итальянского издания Corriere Della Sera попросил у Хэмилтона дать прогноз, кто в этом году станет чемпионом: Леклер или Ферстаппен.

«Так, значит нас вы уже списали? – С улыбкой возмутился Хэмилтон. – Зря вы нас недооцениваете. Если по сути вопроса, то пока Ferrari сильнее в квалификациях, а Red Bull – в гонках. Но от этапа к этапу все меняется, в Ferrari показали, что способны строить отличные машины, а Шарль очень силен.

Я не готов предсказать, кто в итоге победит. Но если бы я оказался на трибуне среди простых болельщиков, то болел бы за Шарлья. Я вообще фанат Ferrari».

Услышав такое, журналист не мог не задать Хэмилтону вопрос о том, не желает ли он сам под конец своей гоночной карьеры перейти в Скудерию.

«Видите, что здесь написано? – Сказал Хэмилтон, указывая на очередную свою татуировку. – Преданность! Конечно было бы неплохо побывать в Ferrari хоть раз за всю карьеру, но в жизни ничего просто так не происходит. Команда Mercedes стала для меня семьей. Я всегда буду пилотом Mercedes, как всегда им был Стирлинг Мосс».