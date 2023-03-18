Хэмилтон признался, что не чувствует связи с машиной Mercedes

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По итогам субботней сессии в Джидде Льюис Хэмилтон показал только восьмой результат – тогда как Расселл на другой Mercedes W14 стал четвертым.

Подводя итоги квалификации, семикратный чемпион мира отметил: «Не спорю, Джордж здорово справился. У него классный результат, он смог получить от машины больше меня.

Я же пока испытываю сложности с тем, чтобы задействовать все ее возможности. Дело здесь прежде всего во мне самом. Мои настройки не позволяют добиться стабильности с быстрых виражах».

Льюис подтвердил, что они с напарником разошлись в выборе регулировок еще в пятницу, когда Джордж испытывал новинки.

«Мы пошли разными дорогами, – сказал первый в истории победитель гонки Ф1 в Джидде. – особенности это касается одного конкретного момента. Но, возможно, завтра все будет нормально. Будем надеяться на это».

При этом Льюис не согласился с тем, что второй уик-энд сезона добавил ему негатива после слабого старта в Бахрейне: «Нет, это не так. Машина такая, какая есть. Джордж молодец, что справился. Я рад, что он будет во втором ряду.

У машины точно есть потенциал. Но я просто не ощущаю связи с ней. Что бы я ни делал, что бы ни менял, не могу обрести уверенность. И это несколько сбивает с толку».

Также Хэм заверил, что дело вовсе не в том, что он утратил интерес к спорту и начал оглядываться по сторонам после того, как потерял возможность сражаться за поулы и победы.

«Я не отвлекаюсь на такие вещи, – сказал британец. – Я люблю команду и благодарен ей за наше совместное путешествие. И не представляю себя где-то еще. И еще – не чувствую, что ухожу».

На вопрос о том, поменяется ли его позиция, если машина W14 так и не поедет быстро, Льюис ответил: «Не бывает такого, чтобы не поехала. Это правда, сегодня я не смог выжать из нее больше. Но обязательно продолжу попытки сделать это».