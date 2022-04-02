Хэмилтон признался, что мечтал о MotoGP. Вот что ему помешало

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Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон не раз приезжал в паддок на спортивном мотоцикле и не скрывал своей страсти к двухколесной технике. Несколько лет назад он даже участвовал в любительских заездах с семикратным чемпионом MotoGP Валентино Росси, где гонщики обменялись техникой.

О том, как прошло то мероприятие, до широкой публики пока доходили лишь слухи. А потому об этом спросили у самого Хэмилтона, который вместе с Росси присутствовал на спонсорской встрече, организованной часовой компанией IWC.

«Я всегда любил мотоциклы, и в детстве я на самом деле мечтал о карьере мотогонщика, – цитирует Хэмилтона британский таблоид Express. – Но мой отец не хотел этого, так как он считал мотогонки более опасными, чем автомобильные состязания. Так что мне пришлось выбрать четыре колеса вместо двух.

Сейчас я думаю, что это был правильный выбор, потому, что иначе мне пришлось бы оказаться в мотоциклетном спорте в одно и то же время, что и Вале, и я, возможно, не смог бы добиться в борьбе с ним такого же успеха, как в Формуле 1. И все же у меня в гараже есть супербайк, и в конце каждого сезона я люблю выезжать на нем на трек-дни.

Езда на байке захватывает, хотя по телевизору со стороны этого не скажешь. Это совсем не похоже на Формулу 1. Мне повезло однажды в Валенсии поменяться техникой с Вале, и это оказалось для меня сбывшейся мечтой: не просто поездить на мотоцикле класса MotoGP, но и сделать это в компании с такой легендой как Росси».