Хэмилтон признался, что его стали мучать головные боли

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Еще в начале 80-х, когда в Формулу 1 впервые пришел граунд-эффект, гонщики жаловались на невероятную жесткость шасси, подвески и невероятную тряску в кокпите

Эта же история повторилась и в 2022 году, когда для обострения борьбы на трассе конструкторы вновь получили право использовать «эффект земли».

Но с первых же тестов выяснилось, что при попытке снизить клиренс возникал дополнительный негативный эффект из-за вертикальной раскачки, названный «козлением». По-настоящему он проявил себя на этапе в Баку, где длинная прямая буквально выматывала пилотов.

После этого в команде Mercedes даже усомнились, что Льюис Хэмилтон сможет выступить в Канаде – но сам гонщик исключил пропуск Гран При.

Однако уже в Монреале семикратный чемпион рассказал, что в плане физических нагрузок все действительно очень сложно.

«Сейчас после гонок стало намного больше синяком, – признался британец на медиа-сессии. – И большую часть следующей недели ты должен просто посвящать восстановлению.

Не думаю, что это как-то связано с возрастом. Просто потому, что удары стали серьезнее.

Когда из-за болтанки на кочках ты испытываешь перегрузки в 10g, как происходило со мной в последней гонке, это по-настоящему серьезная нагрузка на нижнюю часть корпуса и шею».

Он добавил: «Если говорить о микросотрясениях, то за последние месяцы у меня точно стало гораздо больше головных болей. Хотя тут я не специалист.

Я не придаю этому особенно серьезного значения, просто принимаю болеутоляющие».

Гонщик объяснил, что ситуация действительно серьезная, и это вовсе не жалобы на пустом месте, как иногда говорят болельщики.

«Для нас нет ничего важнее здоровья, – объяснил Льюис. – У нас замечательный спорт, но безопасность стоит превыше всего. Я чувствую, что у меня уменьшился рост. И мои [позвоночные] диски сейчас явно не в лучшей форме.

Это совсем не здорово, если говорить о долгосрочной перспективе. Есть средства улучшить ситуацию, никому не хочется в будущем страдать от последствий».

В преддверии Гран При Канады FIA объявила о мерах по борьбе с «козлением», которые начнут действовать уже с монреальского этапа. Они включают ограничения слишком серьезных вертикальных колебаний на основе данных, собранных командами в тренировках.