Действующий чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон объяснил, почему не стал брать перерыв в выступлениях. В интервью пресс-службе команды Mercedes AMG британец перечислил, чем занимается на карантине, а также вспомнил свое желание взять годичный отпуск.

«В последние пять лет ко мне иногда приходила мысль о том, что неплохо было бы годик отдохнуть. Это прочистило бы мне голову и тело, – заявил Хэмилтон. – Но в современной Формуле 1 нельзя просто отойти в сторону на какое-то время.

Технологии все время развиваются. Машины меняются так быстро, что тебе все время нужно оставаться в курсе последних изменений. В таких условиях отпуск просто немыслим.

Ну и находясь в хорошей форме, было бы неправильно пропускать год, а затем возвращаться. А теперь у меня образовался полу-отпуск из-за карантина.

Я наслаждаюсь этим временем. Я чувствую себе свежее и здоровее, чем когда-либо прежде. Приоритет для меня – оставаться сконцентрированным и делать вещи, на которые у меня не оставалось времени, пока я регулярно выступал в Формуле 1. Не проворонить это время, которое есть у меня сейчас.

К примеру, я всегда хотел выучить иностранный язык. Сейчас я говорю только по-английски, и это меня смущает. В школе я занимался французским, так что я решил начать онлайн-курс обучения французскому. Я выбрал шестинедельный курс, в котором нужно заниматься каждый день по полчаса.

Но я же трудоголик. Я не могу уделить этому полчаса и просто перестать. Так что я начал заниматься по два часа в день – и выполнил недельную норму за сутки. К четвертому дню занятий я оказался на четвертой неделе учебной программы – и понял, что это перестало приносить мне радость. Так что я забросил занятия примерно на неделю и теперь стараюсь наверстать упущенное».

Льюис Хэмилтон выступает в Формуле 1 без перерыва с 2007 года. Ровесник британца Нико Росберг решил прекратить карьеру в Ф1 после сезона-2016 – в возрасте 31 года. С тех пор немец не участвует в гонках: Росберг воспитывает двух детей и занимается инвестициями.

В отличие от своего бывшего напарника Хэмилтон не захотел бросать Формулу 1: после ухода Нико из спорта Льюис выиграл три чемпионских титула. Сейчас шестикратному чемпиону мира 35 лет; его контракт с командой Mercedes AMG действует до конца сезона-2020.