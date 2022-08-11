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Формула 1 Новости

Хэмилтон признался, что боится ездить по обычным дорогам

Возможно, все дело в необычной машине, которую он выбрал

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Хэмилтон признался, что боится ездить по обычным дорогам
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Мы уже писали о том, что в глянцевом журнале Vanity Fair вышло большое интервью с Льюисом Хэмилтоном, в котором гонщик допустил необычную для себя откровенность. Помимо прочих заявлений, он признался в том, что боится садиться за руль и выезжать на дороги общего пользования, хотя все равно время от времени это делает.

Удивляет, однако, выбор автомобиля Хэмилтоном. Будучи лицом Mercedes, он может выбрать любую машину марки и предпочитает электромобили, но из последних предпочел самый миниатюрный автомобиль дочерней марки Smart.

«Я испытываю стресс на дорогах общего пользования, – признался Хэмилтон. – И я стараюсь избегать вещей, которые ничего не приносят в мою жизнь. Когда я за рулем на обычной дороге, со мной что угодно может случиться. Там же сумасшествие творится, в каждую секунду что-то может произойти.

Люди думают, что я езжу на крутых спорткарах. На самом деле в последнее время я вожу электромобиль марки Smart.

Кто-то скажет: но ты же гоняешься на скорости 320 км/ч, как ты можешь бояться? На самом деле это разные вещи».

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