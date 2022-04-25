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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Хэмилтон признал: Я выбыл из борьбы за титул

По словам семикратного чемпиона мира, команда Mercedes еще может прибавить и найти скорость, но отыграться уже не получится

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Хэмилтон признал: Я выбыл из борьбы за титул
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В длинном Гран При Эмилии-Романьи, который стал первым в этом сезоне с двумя гонками (включая спринтерскую), Льюис Хэмилтон не заработал ни одного очка. При этом он финишировал в обеих гонках, просто по скорости не мог пройти в очковую зону.

«Этот уик-энд точно хотелось бы забыть, – сказал Хэмилтон в эфире телеканала Sky. – Я определенно вне борьбы за чемпионский титул в этом сезоне.

По этому поводу уже нет никаких сомнений. Но я все равно продолжу работать со всем упорством, и вместе с командой мы попробуем вернуть нашу скорость, как-нибудь и когда-нибудь».

Еще хуже для Хэмилтона то, что его напарник Джордж Расселл стал в воскресенье четвертым, выступая на такой же машине. Нико Росберг уже высказался на эту тему в том плане, что глава Mercedes Тото Вольф слукавил, извинившись перед Хэмилтоном за плохой болид. А советник Red Bull Хельмут Марко и вовсе предположил, что Льюис должно быть жалеет, что не завершил в прошлом году карьеру.

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