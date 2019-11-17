Хэмилтон признал вину в столкновении с Элбоном
Пилот Mercedes извинился перед соперником, которого вынес с трассы в борьбе за второе место в концовке Гран При Бразилии.
Льюис Хэмилтон финишировал третьим на Гран При Бразилии, уступив Максу Ферстаппену и Пьеру Гасли. На последних кругах пилот Mercedes боролся с Алексом Элбоном за вторую позицию, но в ходе атаки зацепил пилота Red Bull и развернул его машину. Из-за столкновения Элбон не смог добраться до финиша, а сам Хэмилтон пропустил вперед Гасли.
Судьи расследуют эпизод, решение по которому будет вынесено уже после гонки. Однако сам Хэмилтон сразу после финиша признал вину в этом инциденте.
«Я приношу огромные извинения Элбону, – сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports. – Мне казалось, что есть зазор, но его оказалось недостаточно. Это полностью моя вина».
Отметим, что если Хэмилтона признают виновным, то при пятисекундном штрафе он опустится на седьмое место, а при десятисекундном вылетит из очковой зоны.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Хэмилтон признал вину в столкновении с Элбоном
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