Хэмилтон признал свои ошибки в квалификации

Льюис Хэмилтон назвал причиной своего результата в квалификации Гран При США, где британец показал 5-й результат, собственные ошибки в пилотаже. «Я не могу пожаловаться на машину – она была быстра и позволяла бороться за поул, – рассказал гонщик Mercedes журналистам после финиша заезда. – Причина была во мне: я допустил ошибки и не смог собрать хороший круг».

В эти выходные Хэмилтон может обеспечить себе шестой чемпионский титул – для этого гонщику достаточно финишировать не ниже 8-й позиции. Но, по словам лидера чемпионата мира, он в настоящий момент предпочитает не увлекаться подсчетом очков в общем зачете: «Сейчас главное – разобраться, что именно сегодня пошло не так, и завтра исправить ситуацию. О чемпионском титуле я не думаю, все мысли – исключительно о конкретной гонке, о том, как финишировать как можно выше».

В то время как Хэмилтон показал 5-й его результат, его товарищ по команде Валттери Боттас в плотной борьбе (первую четверку разделило чуть больше одной десятой секунды) завоевал поул-позишн.