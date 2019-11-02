Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При США / Новость

Хэмилтон признал свои ошибки в квалификации

Поделились
Комментарии
Хэмилтон признал свои ошибки в квалификации
Автор:
, Главный редактор
2 нояб. 2019 г., 22:38

Лидер чемпионата мира поставил перед собой цель оперативно разобраться в причинах, помешавших ему бороться с лидерами квалификации, и повысить свои шансы на успех в воскресенье.

Льюис Хэмилтон назвал причиной своего результата в квалификации Гран При США, где британец показал 5-й результат, собственные ошибки в пилотаже. «Я не могу пожаловаться на машину – она была быстра и позволяла бороться за поул, – рассказал гонщик Mercedes журналистам после финиша заезда. – Причина была во мне: я допустил ошибки и не смог собрать хороший круг».

В эти выходные Хэмилтон может обеспечить себе шестой чемпионский титул – для этого гонщику достаточно финишировать не ниже 8-й позиции. Но, по словам лидера чемпионата мира, он в настоящий момент предпочитает не увлекаться подсчетом очков в общем зачете: «Сейчас главное – разобраться, что именно сегодня пошло не так, и завтра исправить ситуацию. О чемпионском титуле я не думаю, все мысли – исключительно о конкретной гонке, о том, как финишировать как можно выше».

В то время как Хэмилтон показал 5-й его результат, его товарищ по команде Валттери Боттас в плотной борьбе (первую четверку разделило чуть больше одной десятой секунды) завоевал поул-позишн.

Читайте также:

Следующая новость
Гран При США: дуэли в квалификациях

Предыдущая новость

Гран При США: дуэли в квалификациях

Следующая новость

«Я мог бы проехать быстрее». Феттель рассказал, как упустил поул

«Я мог бы проехать быстрее». Феттель рассказал, как упустил поул
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Сессия Квалификация
Автор Кирилл Качнов

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

2
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

3
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

4
Формула E

Не будет ли Porsche лузером? Не переругаются ли чемпионы? 5 интриг нового сезона Формулы Е

5
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.