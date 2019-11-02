Хэмилтон признал свои ошибки в квалификации
Лидер чемпионата мира поставил перед собой цель оперативно разобраться в причинах, помешавших ему бороться с лидерами квалификации, и повысить свои шансы на успех в воскресенье.
Льюис Хэмилтон назвал причиной своего результата в квалификации Гран При США, где британец показал 5-й результат, собственные ошибки в пилотаже. «Я не могу пожаловаться на машину – она была быстра и позволяла бороться за поул, – рассказал гонщик Mercedes журналистам после финиша заезда. – Причина была во мне: я допустил ошибки и не смог собрать хороший круг».
В эти выходные Хэмилтон может обеспечить себе шестой чемпионский титул – для этого гонщику достаточно финишировать не ниже 8-й позиции. Но, по словам лидера чемпионата мира, он в настоящий момент предпочитает не увлекаться подсчетом очков в общем зачете: «Сейчас главное – разобраться, что именно сегодня пошло не так, и завтра исправить ситуацию. О чемпионском титуле я не думаю, все мысли – исключительно о конкретной гонке, о том, как финишировать как можно выше».
В то время как Хэмилтон показал 5-й его результат, его товарищ по команде Валттери Боттас в плотной борьбе (первую четверку разделило чуть больше одной десятой секунды) завоевал поул-позишн.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Сессия
|Квалификация
|Автор
|Кирилл Качнов
Хэмилтон признал свои ошибки в квалификации
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