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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

Хэмилтон признал сезон 2021 года самым сложным в карьере

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, Ответственный редактор

Льюис проиграл борьбу за титул чемпиона, но отметил прогресс Mercedes во второй половине сезона

Хэмилтон признал сезон 2021 года самым сложным в карьере

Казалось, что Гран При Абу-Даби позволит Льюису Хэмилтону стать первым в истории восьмикратным чемпионом мира – но невероятное развитие событий привело к тому, что на последнем круге Макс Ферстаппен обогнал британца и отобрал у него звание сильнейшего пилота 2021 года. 

«Прежде всего поздравления Максу и его команде, – сказал Льюис, в интервью сразу после финиша. – Но думаю, что мы в этом году прекрасно поработали. Все наши сотрудники на базе, мужчины и женщины, старались изо всех сил, а сам сезон стал для меня самым сложным из всех.

Я очень горд за них и очень благодарен, что мы вместе прошли этот путь. Мы отдали все свои силы во второй части сезона, выложились без остатка и не сдавались. И это важнее всего».

Говоря о гонке, в которой он лидировал после выигранного старта, пилот добавил: «Все складывалось хорошо. Последнюю пару месяцев машина очень хороша, особенно в последних гонках. 

Хотелось бы пожелать всем здоровья, счастливого Рождества – посмотрим, что принесет нам новый сезон».

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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