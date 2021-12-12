Хэмилтон признал сезон 2021 года самым сложным в карьере
Льюис проиграл борьбу за титул чемпиона, но отметил прогресс Mercedes во второй половине сезона
Казалось, что Гран При Абу-Даби позволит Льюису Хэмилтону стать первым в истории восьмикратным чемпионом мира – но невероятное развитие событий привело к тому, что на последнем круге Макс Ферстаппен обогнал британца и отобрал у него звание сильнейшего пилота 2021 года.
«Прежде всего поздравления Максу и его команде, – сказал Льюис, в интервью сразу после финиша. – Но думаю, что мы в этом году прекрасно поработали. Все наши сотрудники на базе, мужчины и женщины, старались изо всех сил, а сам сезон стал для меня самым сложным из всех.
Я очень горд за них и очень благодарен, что мы вместе прошли этот путь. Мы отдали все свои силы во второй части сезона, выложились без остатка и не сдавались. И это важнее всего».
Говоря о гонке, в которой он лидировал после выигранного старта, пилот добавил: «Все складывалось хорошо. Последнюю пару месяцев машина очень хороша, особенно в последних гонках.
Хотелось бы пожелать всем здоровья, счастливого Рождества – посмотрим, что принесет нам новый сезон».
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